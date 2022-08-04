То ли еще будет: На «Детях Азии» начинаются состязания по якутским видам спорта

4 августа в программе VII Международных спортивных игр «Дети Азии» бенефис двух интересных и увлекательных видов народа саха – борьбы хапсагай и мас-рестлинга.

Так, соревнования по борьбе хапсагай будут проходить в культурно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» в шести весовых категориях: 45, 50, 55, 62, 70, + и свыше 70 кг. В каждом весе – по 3-5 участников. В связи с организацией прямой трансляции в программу внесены изменения, турнир начнется в 15 часов и пройдет по круговой системе, без перерыва.

Представляю участников соревнований:

45 кг – Меремуков Амин (Приморский край), Аслапнов Сейман (Узбекистан), Калчан оол Сыдым (СФО), Аболфази Шарафжу (Иран), Корякин Алексей (Саха).

50 кг – Али Эбрахими (Иран), Ондар Буян-Бадыргы (СФО), Ноговицын Вячеслав (Саха), Марасулов Руслан (Приморский край), Абдукаримов Хусниддин (Узбекистан).

55 кг – Соян Чимит (СФО), Кучкоров Шахзод (Узбекистан), Филатов Артем (Приморский край), Ноговицын Влад (Саха).

62 кг – Данилов Семен (Приморский край), Ондар Дайза (СФО), Винокуров Дмитрий (Саха).

70 кг – Захаров Алексей (Саха), Монгуш Буян (СФО), Муйдинов Умар (Узбекистан), Сычев Данила (Приморский край).

+70 кг – Костин Вадим (Приморский край), Абдурасулов Бобур (Узбекистан), Ооржак Ойрат (СФО), Николаев Адам (Саха), Аббас Кейани (Иран).

Как видим, представлены борцы действительно сильных команд, и несмотря на отсутствие навыков борьбы хапсагай, каждый из этих юных спортсменов может добиться успеха.

Ход состязаний будет освещать известный наш журналист и комментатор Александр Васильевич Васильев-Кердюгэн.

Соревнования по мас-рестлингу стартуют также в четверг, с 14.00 на центральной площади г. Владивостока. Завтра они продолжатся там же с 14 ч.

В соревнованиях по мас-рестлингу VII Международных спортивных игр «Дети Азии» принимают участие команды трех стран и пяти регионов России: это – Монголия​, Узбекистан​, Российская Федерация – Республика Башкортостан, Приморский край-1, Приморский край-2, Республика Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ.

Все участники во время взвешивания получили майки с портретом своего кумира – Посла Игр, четырехкратного чемпиона мира Павла Черноградского.

Не будем забывать, что оба эти вида могут принести нашей команде определенное оличесиво медалей, и при благоприятном исходе мы можем продвинуться выше по турнирной таблице.