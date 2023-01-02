Теплоснабжение продолжают восстанавливать в микрорайоне «Сатал»

2 января в СОНТ «Сатал» продолжают ремонтные работы, запуск тепла по поступившим от жителей заявкам. За ночь аварийные бригады отработали 12 заявок жителей микрорайона.

Как сообщил руководитель Управления ГО и ЧС города Якутска Николай Егоров, собственникам домов, пострадавшим от аварийного отключения электроэнергии, оказана всесторонняя помощь, выданы материалы для восстановления теплоснабжения — радиаторы, в том числе чугунные, циркуляционные насосы, наборы монтажа, краны, трубы разных размеров, муфты и углы.

По словам жителя квартала 6 и микрорайона «Сатал» Александра Андросова, вчера аварийная бригада заменила все радиаторы, замершие трубы, оперативно отремонтировали газовый котел, тепло в дом запущено.

«Сейчас остался мелкий ремонт, в том числе восстановление канализации. Передаю слова благодарности нашей Окружной администрации, сотрудникам газовой службы, которые сделали всё очень оперативно и профессионально», — сказал Александр Александрович.

Подачу тепла в доме семьи Филипповых восстанавливают слесари села Тулагино.

«Муж в данное время находится в командировке в городе Ростов-на-Дону. На момент аварийного отключения электроэнергии я была дома одна с детьми. Утром, как только отключилась электроэнергия муж позвонил, разбудил. Пока собственными силами пытались подключить генератор, дом остывал, полопались трубы в гараже. Сейчас благодаря оперативной работе аварийных бригад тепло в доме и в гараже восстановлено», — поделилась Анна Филиппова.

Житель 9 квартала микрорайона «Сатал» Александр Карпенский отметил, что бригады по устранению аварийной ситуации сработали быстро и эффективно.

«Поэтому у нас радиаторы не полопались, когда дом начал остывать, грели тепловой пушкой, быстро восстановили теплоснабжение. Выражаем большую благодарность администрации города Якутска», — подчеркнул собственник дома.

Напомним, в работах задействованы все ключевые ресурсоснабжающие организации города и республики, городские управы. Проводится подворовый обход для уточнения повреждений и необходимых работ.