Тандем Обедин-Федоров вступает в борьбу

Политический сезон-2023 в Якутии открыт. Собственный корреспондент сетевого издания arcticpost.ru Руслан Басыгысов сообщает, что на предстоящих в сентябре выборах депутатов в Госсобрание и Якутскую городскую думу примет участие региональное отделение «Партии Дела». Кандидатами станут представители бизнес-сообщества. Об этом 19 января заявил секретарь регионального отделения Виталий Обедин.

«Выборы будут жестче, агрессивнее по сравнению с прошлыми. Мы ожидаем серьезное противодействие со стороны административного ресурса. Наше основное внимание будет сконцентрировано именно на городе Якутске», — отметил Виталий Обедин.

Как и ожидалось, не последнюю роль в новом политическом движении будет играть известный предприниматель, ранее избиравшийся депутатом Ил Тумэн, экс-заммэра Якутска Владимир Федоров. То есть тандем Федоров-Обедин в этот раз снова вступает в борьбу, заручившись поддержкой федеральной партии, хотя и малознакомой для большинства якутян. Кстати, сам Владимир Юрьевич тоже пришел на встречу, но не стал привлекать внимания к себе и сел в сторонке.

Виталий Обедин подчеркнул, что парламенту необходимо вернуть три первостепенные функции — законодательную, представительную и контрольную. Сейчас, по его словам, около 80% законов разрабатывает правительство, соответственно подстраивая их под себя. Во-вторых, в Госсобрании необходимо представительство как непосредственно жителей республики, так и отдельных отраслей (бизнеса в том числе). В-третьих, нужен действенный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.

Пока же депутаты в большинстве заняты тем, что упорно отстаивают позиции своих улусов в инвестпрограммах и бюджете по строительству тех или иных объектов. Тогда как полномочия депутатов шире и позволяют вести работу гораздо эффективнее.

На вопрос, возможны ли договоренности с другими партиями и движениями на фоне прогнозов о том, что действующая власть в нынешней ситуации под лозунгом консолидации может предложить заключить какие-либо соглашения, он напомнил, что на прошлых выборах тандем Федорова-Обедина предлагал другим кандидатам объединить усилия. Но как показала ситуация силы оказались неравными.

«Поэтому если предложат какую-то объединяющую платформу я не уверен, что люди захотят под нее подписаться. Потому что власть предлагает те условия, на которых ей потом будет выгодно. Нас всегда делят, потому что когда общество раздроблено им проще управлять», — уверен он.

Тем не менее, говоря о своей позиции, руководитель реготделения партии считает, что «там, где звучит хорошая инициатива ее надо поддерживать несмотря на разногласия». В качестве примера он упомянул инициативу депутата Госдумы, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, с которой у него «стали не самые хорошие отношения, хотя считал ее соратником», о предоставлении отсрочки для многодетных отцов. «Я ее искренне поддержал и не мог понять того шельмования, упреков в том, что «Новые люди» хайпуют на этой теме», — говорит Обедин, сообщает arcticpost.ru.

