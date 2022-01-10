Сюрпризы и ожидания, путевки в Борогоцы-2022 и 10 ковров от депутата!

Чемпионат Якутии по вольной борьбе проводится в 65-й раз, впервые был проведен в 1956 г. До сих пор здравствуют победитель первого чемпионата Семен Иванович АЛЕКСЕЕВ, чемпион второго первенства 1957 г. Якутии мой учитель Семен Александрович ЗЕДГЕНИДЗЕВ, победители третьего чемпионата 1958 г. – мой коллега и друг Альберт Георгиевич ЗАХАРОВ. А также семикратный чемпион республики Максим Николаевич СИБИРЯКОВ, который до сих пор активно участвует в общественной жизни – пишет статьи в газетах и книги, делится с земляками прогнозами погоды. Из числа участников первых чемпионатов до недавних пор выступал на ковре и мой старший товарищ, трехкратный чемпион республики, неоднократный чемпион России и мира по русской борьбе «Слада» и самбо, олонхосут и запевала осуохая Владимир Дмитриевич ДАНИЛОВ.

Имя Николая Николаевича ТАРСКОГО, основоположника олимпийских видов спорта в нашей республике, было присвоено чемпионату в 1963 г. Однако в 1982-1990 гг. его имя убрали с наименования главного борцовского турнира. И только в 1991 г., по настоянию любителей спорта он вновь стал называться мемориалом Тарского. Так что в этом году проходил 50-й чемпионат памяти подвижника якутской физкультуры и спорта. Двойной юбилей!

Всего в Нижний Бестях приехало 29 команд, в составе которых 293 борца. Так, в категории до 57 кг выступило 35 борцов, 561 кг – 36, 65 кг – 35, 70 кг – 36, 74 – 25, 79 – 30, 86 – 25, 92 – 21, 97 – 26, 125 кг – 24.

Спасибо моему другу, бессменному комментатору всех соревнований по борьбе Александру ВАСИЛЬЕВУ — Көрдүгэн, за эту информацию.

Состязания прошли в новом спорткомплексе “Парус”, названном в честь Тимира Алексеевича ПИНЕГИНА, первого олимпийского чемпиона из народа саха, выигравшего золотую медаль в парусном спорте в далеком 1960 г. в Риме. Отец его был родом из Восточно-Кангаласского улуса и является земляком современных мегинцев.

Комплекс великолепен – просторный зал с большим количеством зрительских мест, есть плавательный бассейн, который уже работает.

Впервые за долгое время спортивное состязание проходит в присутствии зрителей, что сказывается на атмосфере. Так как чемпионат является отборочным к VIII Спортивным играм народов РС(Я), которые пройдут нынешним летом в Борогонцах, здесь путевки получат восемь лучших в каждой весовой категории. Еще восемь путевок будут разыграны на двух республиканских турнирах. Чемпионат привлек многих именитых и молодых борцов, видно, что истосковавшиеся по состязаниям ребята рвутся в бой.

«Чемпионат республики по вольной борьбе станет первым масштабным турниром, в период ограничений, который пройдет при наших болельщиках. Напомню, что согласно указу главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, теперь на соревнования могут допускаться зрители при заполняемости трибун не более 50%. К тому же, чемпионат в прямом эфире покажут в эфире НВК «Саха». Думаю, что схватки с участием наших ведущих борцов станут хорошим подарком для всех болельщиков. Ждем бескомпромиссной и яркой борьбы, ведь по итогам чемпионата спортсмены не только получат право бороться на Играх народов Якутии в Борогоне, но и станут членами сборной команды республики и смогут участвовать в учебно-тренировочных сборах и выезжать на всероссийские и международные соревнования», — отметил директор Центра подготовки сборных команд РС(Я) Михаил ПАХОМОВ.

Радует, что ширится география вольной борьбы. Среди призеров больше представителей северных улусов. Еще приятной новостью становится появление борцовских династий. К примеру, в весе 57 кг первенствовал 17-летний Лев ПАВЛОВ, сын начальника Управления спорта Сунтарского улуса, мастера спорта СССР и России по вольной борьбе Семена Андреевича ПАВЛОВА. Бронзовым призером республики стали Владимир ДАНИЛОВ (92 кг), сын старшего тренера того же Сунтарского улуса Николая Романовича ДАНИЛОВА; пятое место занял Дьулустан КАЛАЧЕВ (86 кг), внук ученика и соратника Д.П. КОРКИНА, мастера спорта СССР Петра Николаевича КАЛАЧЕВА. Бронзовым призером стал Айаал БЕЛОЛЮБСКИЙ (57 кг) из устьалданской сборной, сын семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Прокопьевича БЕЛОЛЮБСКОГО.

Вдохновляет, что все больше становится молодежи, происходит ротация чемпионов и призеров, что является показателем роста вольной борьбы, постоянном обновлении состава. Я как-то писал о том, при всем уважении к нашим лидерам прошлых лет, если один и тот же спортсмен становится многократным чемпионом республики, это говорит не столько об его спортивном долголетии, а скорее всего это показатель застоя в виде спорта. Так что смена списка призеров свидетельствует о движении вперед.

Центральной схваткой стал ожидаемый всеми любителями борьбы финальный поединок в категории до 74 кг между мастером спорта международного класс Виктором РАССАДИНЫМ и нашим болельщицким кумиром нового времени Станиславом СВИНОБОЕВЫМ. Заключались пари на крупные суммы, многие предрекали чуть ли не сухую победу молодого борца. Но чудеса происходят очень редко даже в новогодне-рождественский уикэнд, а класс и опыт все равно имеют огромное значение в спорте. Так и произошло. Надеюсь, Стас достойно примет этот проигрыш, у него все впереди.

Показали себя и те борцы, кого мы уже давно не видели на ковре. Представитель команды хозяев Виктор ВАВИЛОВ продемонстрировал, что его еще рано списывать со счетов. Иннокентий ИННОКЕНТЬЕВ одержал убедительную победу над Игорем СОФРОНЕЕВЫМ. И таким образом проходили многие схватки, свидетелями которых благодаря прямой трансляции НВК “Саха” на телеканале “Мамонт” стали любители спорта не только по всей республике, но и далеко за ее пределами – сегодня передачи якутского телевидения можно смотреть в смартфонах в специальном приложении.

В командном зачете первенствовали хозяева мегинцы, второе место заняла дружная команда Чурапчинского улуса. Ну а на третьем месте мои земляки сунтарцы. Они могли бы занять более высокое место, но некоторые не смогли выступить в составе сборной, например, Нюргун СЕРГИН боролся в мирнинской команде.

На чемпионате присутствовали представители Федерации спортивной борьбы России, наши земляки – начальник отдела вольной борьбы Петр ЮМШАНОВ и сотрудник ФСБР Николай НИКОЛАЕВ. Народный депутат Ил Тумэн П.П. Юмшанов очень многое делает для развития не только вольной борьбы, но и в целом спорта в республике – вносит в парламент законодательные инициативы не только в сфере роста, активно продвигает программу «Школа в борьбу», помогает в закреплении наших борцов в сборной страны и в получении спортивного гражданства в других странах, именно он в период допинговых скандалов занимался вопросами участия якутских спортсменов в Олимпийских играх, словом, делает очень важную и незаметную работу. Во время чемпионата он от Федерации спортивной борьбы России и от себя лично вручил десять комплектов борцовских ковров. Один ковер передан недавно открытой Томмотской школе борьбы Алданского района (кстати, поздравляем ее тренера Анатолия Васильевича ООЕСОВА, которому на днях выделили двухкомнатную квартиру. Ковер и спортивный инвентарь предназначены расположенной в Сайсарах школе № 25 г.Якутска и Намской средней школе № 1, где в свое время учился Петр Юмшанов. Также два ковра выделены Намской детско-юношеской спортивной школе борьбы имени П. Юмшанова, один из них будет уложен в Хамагаттинской средней школе со спортивным уклоном – филиале ДЮСШ, там будет открыт интернат на 25 мест. По одному ковру получили спортивные школы Амгинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Нюрбинского и Хангаласского улусов. Вот так не только законодательным словом, но и на деле помогает народный депутат.

Присутствовали также первый заместитель министра по физкультуре и спорту, вице-президент Федерации спортивной борьбы РС(Я) Леонид Николаевич СПИРИДОНОВ, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Михаил Дмитриевич ПАХОМОВ, олимпийский чемпион, народный депутат Павел Павлович ПИНИГИН, серебряный призер Олимпийских игр Александр Николаевич ИВАНОВ, депутат Ил Тумэн Юрий Петрович БАИШЕВ, исполнительный директор Федерации Владимир Александрович КАРПЕНКО (кстати, он сам активной участвовал в судействе чемпионата, выходил на ковер в качестве арбитра), член президиума Федерации, почетный юрист России Макар Макарович ЯКОВЛЕВ и другие. Болели за свои команды главы улусов, которые активно поддерживают спорт: Мегино-Кангаласского – Николай Прокопьевич СТАРОСТИН, Нюрбинского – Алексей Михайлович ИННОКЕНТЬЕВ, Чурапчинского – Степан Анатольевич САРГЫДАЕВ, Сунтарского – Анатолий Васильевич ГРИГОРЬЕВ, Хангаласского – Олег Валерьевич ИРИНЕЕВ. Не будем забывать, что именно спорт и физкультура являются одним из самых важных факторов, помогающих якутянам сохранять здоровье и успешно противостоять пандемии.

P.S. Полностью фоторепортаж с чемпионата смотрите на странице автора в Фэйсбуке: Владислав Коротов facebook.com/vp.korotov

Чемпионат Республики Саха-2022 памяти Н.Н.Тарского

Нижний Бестях/Мегино-Кангаласский улус

СК «Парус» имени Т.А.Пинегина

8-9 января 2022 г.

57 кг

🥇Лев Павлов (Сунтар)

🥈Петр Копылов (СВФУ)

🥉Айаал Белолюбский (Усть-Алдан)

🥉Айсиэн Винокуров (Мегино-Кангаласский)

5. Любомир Ашеин (Оймякон)

5. Николай Охлопков (Якутск)

61 кг

🥇Петр Константинов (СВФУ)

🥈Дьулус Федотов (Верхневилюйск)

🥉Артем Слепцов (Мома)

🥉Яков Павлов (Томпо)

5. Федор Постников (Таатта)

5. Ньургун Терентьев (Верхневилюйск)

65 кг

🥇Эдуард Григорьев (Чурапчы)

🥈Семен Владимиров (Таатта)

🥉Ньургун Александров (Верхневилюйск)

🥉Айхаан Антонов (Нюрба)

5. Петр Павлов (Усть-Алдан)

5. Александр Неустроев (Кобяй)

70 кг

🥇Айсен Потапов (Верхоянск)

🥈Константин Капрынов (Чурапчы)

🥉Вальтер Владимиров (Горный)

🥉Николай Сивцев (Мегино-Кангаласский)

5. Дьулусхан Тотонов (Сунтар)

5. Василий Стручков (Якутск)

74 кг

🥇Виктор Рассадин (Среднеколымск)

🥈Станислав Свинобоев (Мегино-Кангаласский)

🥉Егор Пономарев (Чурапча)

🥉Албан Аввакумов (СВФУ)

5. Афанасий Афанасьев (Нюрба)

5. Егор Захаров (Таатта)

79 кг

🥇Константин Власов (Мегино-Кангаласский)

🥈Тимур Николаев (Верхневилюйск)

🥉Ларион Андреев (Хангаласский)

🥉Андриан Ленский (Среднеколымск)

5. Семен Кычкин (Кобяй)

5. Рустам Машарипов (Оймякон)

86 кг

🥇Герман Устинов (Нюрба)

🥈Револий Самсонов (Сунтар)

🥉Олег Чернов (Якутск)

🥉Софрон Софронов (Мегино-Кангаласский)

5. Алексей Захаров (Чурапча)

5. Дьулустан Калачев (СВФУ)

92 кг

🥇Иннокентий Иннокентьев (Верхневилюйск)

🥈Игорь Софронеев (Нам)

🥉Владимир Данилов (Сунтар)

🥉Александр Халыев (Таатта)

5. Айаал Кузьмин (Чурапча)

5. Дьулустаан Сивцев (Мегино-Кангаласский)

97 кг

🥇Ньургун Сергин (Мирный)

🥈Никита Софронов (Чурапча)

🥉Николай Николаев (Вилюйск)

🥉Сергей Семенов (Нам)

5. Павел Дорофеев (Сунтар)

5. Никита Валеев (АГАТУ)

125 кг

🥇Никита Хабаров (СВФУ)

🥈Эдуард Максимов (Горный)

🥉Леонид Попов (Таатта)

🥉Андрей Аронов (Мирный)

5. Петр Тимофеев (Хангаласский)

5. Евгений Алексеев (Усть-Алдан)

Командный итог