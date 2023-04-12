Судьба человека: О единственной бывшей узнице концлагеря, живущей в Нерюнгри

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, народный депутат Якутии Александр Кошуков встретился с единственной проживающей в Нерюнгринском районе бывшей узницей концлагеря – Анной Петровной Пинтовой.



Как драгоценную реликвию хранит Анна Петровна вырезку из газеты, где описаны первые дни её жизни.«Эта комнатка в конце женского барака совсем крохотная. Взрослая кровать, а рядом сваренная из железных прутьев детская, с взбитым в кучу тряпьем вместо матраца. Это всё, что в ней помещается. На матраце что-то лежит, накрытое полосатой лагерной курткой. Голые стены и каменные полы, решетка в том месте, где должно быть окно. Стекол нет, и пространства между прутьями заткнуты ветошью, на морозе превратившейся в колючие снежные комья. Окно высоко, под самым потолком, не добраться до него, чтобы поправить заиндевелые тряпки, готовые упасть в любой момент… В кровати внезапно что-то зашевелилось. Сверток зевнул и перевернулся к свету. Невероятно, но это был младенец. Как же холодно! Ножки окоченели, пальчиком не пошевелить. Не помогает даже теплый мамин платок, который она каждый раз снимает, когда уходит. Сама остается в легкой косынке, укутывает, горячо целует на прощанье… Кушать хочется… От маминого молока становится теплее. А сейчас холод проникает в самую душу, и нет от него спасения. Инеем склеило ресницы, даже солнышка не видать. Но если вернется мама, я её обязательно увижу. А вот и она…»



Мать Ани – Варвара Новосельцева — родилась в 1916 году в Курской области. У бабушки было десять детей, пятеро из них погибли в годы Великой Отечественной войны. Двух братьев-подростков, которые во время оккупации ушли в партизаны, расстреляли немцы. Дочь Варвару угнали в Германию на сельскохозяйственные работы.

«После войны мама рассказывала, что в Германию их, молодых и крепких женщин, везли в товарном эшелоне. На каждой станции останавливались, и предлагали местным жителям работниц для сельхозработ. Так маму отдали на работу некоей фрау Торн (урожденной Берте Лауч из Хаммерсдорфа). Потом мама попала в концлагерь города Шнайдемюль. 4 декабря 1944 года в этом лагере родилась я. Освободили нас с мамой советские войска 15 мая 1945 года, но ничего из лагеря я, конечно, не помню», — рассказала Анна Петровна.



Сейчас город Шнайдемюль находится на территории Польши, и называется он уже по польски – город Пила Великопольского воеводства.

После освобождения из лагеря Варвару Новосельцеву с другими узниками вернули на территорию Советского Союза. Вместе с дочерью она обосновалась во Львове, где девочка выросла и получила образование. Анна Петровна стала высококвалифицированным проектировщиком в строительных организациях, проектировала системы вентиляции и отопления. Вышла замуж, родилась дочь. Муж трагически погиб от руки неизвестных убийц. Денег не хватало, а на Севере строились новые города, где требовались тысячи рабочих рук. Имея редкую профессию проектировщика, Анна приехала в Братск. На выбор было три места – Братск, Усть-Илимск и Серебряный Бор. Так в 1978 году Анна Петровна оказалась на большой стройке в Южной Якутии.

«Мы поселились в Серебряном Бору. Работала проектировщиком. Начальником нашей конторы был человек по фамилии Степаненко. Внизу было управление строительства, рядом столовая и ПАТП, а напротив ПАТП, на пригорке стояла проектная контора. Мы строили поселок Серебряный Бор. На строительстве Нерюнгринской ГРЭС работали проектировщики из Новосибирска»,– рассказывает Анна Петровна.



Здесь во второй раз вышла замуж, в 1984 году родилась вторая дочь. Поселок Серебряный Бор был уже построен, поэтому вместе с мужем решили вернуться в Днепропетровск, к отцу мужа. Но прожили там недолго, денег снова перестало хватать, так что вернулись в Нерюнгри. Уезжая, отдали ключи от своей квартиры друзьям (денег тогда никто ни с кого не брал), поэтому, вернувшись, снова остались без жилья. Впрочем, эта проблема решилась. Супруг работал главным инженером на хлебозаводе, а директор хлебозавода уезжал из Нерюнгри. Он и отдал главному инженеру свою квартиру на улице Карла Маркса. Там и жили с двумя дочерями.

В 2001 году супруг ушел из жизни. Анна Петровна вышла на пенсию в 2012 году. В последние годы хуже стало со здоровьем, работала сторожем в детском саду. Сейчас она живет в другом доме на улице Карла Маркса, недалеко от библиотеки. У Анны Петровны двое внуков – мальчик и девочка, скоро у младшей дочери должна появиться еще одна девочка.



Александр Кошуков с большим интересом познакомился с удивительной историей жизни Анны Петровны Пинтовой, её фотоальбомами и сохранившимися документами. Многое из того, о чем рассказала бывшая узница концлагеря, воочию видели те нерюнгринцы, которые бывали в музее Александра Кошукова «Мир времени». Это специальные паспорта заключенных лагеря для выхода на работу, форма узников, документы, шапочка, тяжелые деревянные ботинки…

«Мы обязаны беречь и сохранять историю нашего Отечества, имена и биографии всех людей — героев Великой Победы, которые выстояли, несмотря ни на какие суровые жизненные обстоятельства, сохранили честь, чувство собственного достоинства, любовь к Родине. Наше подрастающее поколение, молодые люди должны хорошо знать о нашем прошлом, изучать и осмысливать его, брать пример с представителей героического старшего поколения, которым есть, что рассказать и чем поделиться с нашей молодежью», — уверен народный депутат Якутии Александр Кошуков.