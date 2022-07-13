Странное судейство по фитнес-аэробике на Играх в Борогонцах

Обычно спортивные обозреватели во время крупных соревнований перемещаются с одной площадки на другую, чтоб успеть как можно больше. При таком подходе не складывается целостного впечатления от соревнований по тому или иному виду спорта. Однако соревнования по фитнес-аэробике, этому прекрасному виду спорта, SakhaLife посмотрел от начала до конца. И, честно говоря, был удивлен решению судей.

Но обо всем по порядку.

Соревнования по одному из самых красивых и сложных видов спорта прошли в четвертый день VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах – 7 июля. В соревнованиях участвовали 12 команд.

Судьи оценивали физическую подготовку, технику, сложность, артистичность. Как отметила главный судья, председатель судейской коллегии федерации фитнес-аэробики России Юлия КОТЕЛЬНИКОВА, приглашенная из Красноярска, сложно было выбрать лучшую команду. Интрига сохранялась до последнего, отметила Котельникова.

И это еще мягко сказано. Как видно из протокола, к финалу были допущены 6 команд. По итогам полуфинала места распределились следующим образом:

Якутск; Мегино-Кангаласский улус; Усть-Алданский улус; Нюрбинский улус; Чурапчинский улус; Вилюйский улус.

Все шесть команд выступили. Уровень команд был разным, и это видно было даже не профессионалу. У многих команд выступления были несинхронными, девушки часто прыгали и делали движения вразнобой.

Бесспорно, самой сильной выглядела команда города Якутска, и это понятно. Жюри отдали ей первое место.

На субъективный взгляд, реальную конкуренцию им могла составить только одна команда – сборная Мегино-Кангаласского улуса. Это были самые красивые девочки, не только внешне, но и по тому, как они улыбались, держались, синхронно выступали. В своем сложном номере с быстрой, стремительной музыкой они продемонстрировали и физическую силу, подготовку. Зрители наградили их бурными аплодисментами. По итогам полуфинала они были вторыми. Но по итогам финала судьи своим решением отодвинули их… аж на четвертое место, которое в спорте считается самым обидным.

На второе же место подняли команду Усть-Алданского улуса. Вот они-то как раз часто ошибались в своем номере. Повторяли уже исполненные движения, что в фитнес аэробике считается низкопробным. В финале номера одна из участниц не удержала позицию и шлепнулась на пятую точку. Все эти замечания, на взгляд непрофессионала, не могли позволить команде Усть-Алданского улуса подняться на вторую ступень. Но даже в мировом спорте часто натягивают баллы хозяевам соревнований…

Третье место судьи отдали команде Нюрбинского улуса.

Судьи объявили результаты. Соревнования закончились. Все разошлись.

И вдруг… оказалось, что уже после подведения итогов, после завершения соревнований, фактически втихаря судьи посмотрели выступление еще одной команды – Горного улуса. Все это выглядит не слишком профессионально.

Выступление команды Горного улуса

SakhaLife связался с Лилией ДМИТРИЕВОЙ, исполнительным директором Федерации фитнес аэробики республики.

— Да, произошла техническая ошибка. Команда Горного улуса должна была пройти в финал, но по ошибке не была включена. Поэтому мы посмотрели их выступление после соревнований, чтоб никто ничего не мог сказать… Есть правила международных соревнований, по которым мы и судим выступления команд. Самая сильная команда – город Якутск. К ним почти не было нареканий. Команда Мегино-Кангаласского улуса – ее любят зрители, потому что они артистичные. Но у них не было километража. Фактически они стояли на одном месте, девочки только менялись местами друг с другом. Мы не натягивали команду Усть-Алданского улуса, они объективно вторые. Если команда очень хорошо выступила, и под конец кто-то упадет, это незначительная ошибка. В таком случае, убирают 0,3 – 0,5 от общего балла. У нас, у местных судей не было никаких разногласий с главным судьей Юлией Васильевной Котельниковой. Мы все решили вместе, у всех судей мнения совпали.

Далее смотрите фото, которые не принято публиковать. Для общего развития, для понимания, кто и как выступил в финале фитнес аэробики на VIII Спортивных играх народов Якутии. Да, мы не профессионалы в этом виде спорта. Но у нас есть очень много выразительных, говорящих фото… Публикуем только часть из них.

Первое место — Якутск

Второе место — Усть-Алданский улус

Третье место — Нюрбинский улус

Это были лидеры, решением судей занявшие 1, 2 и 3 места.

Далее смотрим выступление команды Мегино-Кангаласского улуса, которой судьи не дали призового места, но которую горячо полюбили зрители, в том числе и SakhaLife.

Судейская коллегия