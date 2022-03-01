Стартанул проект «Ученик ученику»

Вниманию выпускников школ, родителей, педагогов!

Кафедра физико-математического образования Автономного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» совместно с методическим объединением учителей физики ГО город Якутск 1 марта объявил о старте образовательного проекта «Ученик ученику».

Образовательный проект «Ученик ученику» — это серия образовательных видеоматериалов для подготовки к ЕГЭ по физике 2022 года. В качестве ведущих выступают обучающиеся 11 классов различных школ города Якутска, которые будут подробно разбирать задания из контрольно- измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по физике 2021 года, решать и объяснять все представленные задачи. При разборе задач будут использованы также тренировочные КИМ 2021 года.

В youtube — канале ИРО и ПК (название канала: «АОУ РСЯ ДПО ИРОиПК») будут опубликованы все видео, рекомендуемые обучающимся при подготовке к ЕГЭ по физике 2022 года.

График публикации последующих видео — понедельник, среда, пятница.

Ссылка на первое видео (серия задач из задания №1): https://youtu.be/sM4xtApcvjw.

Телефон для справок – 89245920705 к преподавателю кафедры физико-математического образования Василию Артемьеву.