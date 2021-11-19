Сроки открытия ледовых переправ на трассе «Вилюй» и «Колыма»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 01 декабря планируется открытие движения автотранспорта по ледовым переправам через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск) и на км 807 (с. Кюндядя) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».
Также сообщаем, что 05 декабря планируется открытие ледовой перепавы через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма». Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» — 5 января 2022 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована.
Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 19.11.2021 г.
|№
|Река
|Ледовые переправы
|Дата открытия до 4 тонн
|Дата открытия до 10 тонн
|Дата открытия до 20 тонн
|Дата открытия до 30 тн.
|Дата открытия до 40 тн.
|Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
|1
|Вилюй
|км 660, с. Верхневилюйск
|01.12.2021
|10.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|2
|Вилюй
|км 807, с. Кюндядя
|01.12.2021
|10.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|3
|Вилюй
|км 956, с. Устье
|05.12.2021
|13.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|4
|Вилюй
|км 1049, с. Крестях
|10.12.2021
|17.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
|Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
|5
|Лена
|км 6 – км 18 «Якутск- Нижний Бестях»
|—
|05.01.2022
|13.01.2022
|20.01.2022
|05.02.2022
|6
|Алдан
|км 365, «Хандыга – Мегино-Алдан»
|05.12.2021
|13.12.2021
|25.12.2021
|15.01.2022
|20.01.2022
Сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
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