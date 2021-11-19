19.11.2021
16:30
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Якутия

Сроки открытия ледовых переправ на трассе «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 01 декабря планируется открытие движения автотранспорта по ледовым переправам через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск) и на км 807 (с. Кюндядя) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Также сообщаем, что 05 декабря планируется открытие ледовой перепавы через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма». Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» — 5 января 2022 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 19.11.2021 г.

РекаЛедовые переправыДата открытия до 4 тоннДата открытия до 10 тоннДата открытия до 20 тоннДата открытия до 30 тн.Дата открытия до 40 тн.
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
1Вилюйкм 660, с. Верхневилюйск01.12.202110.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022
2Вилюйкм 807, с. Кюндядя01.12.202110.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022
3Вилюйкм 956, с. Устье05.12.202113.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022
4Вилюйкм 1049, с. Крестях10.12.202117.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
5Ленакм 6 – км 18 «Якутск- Нижний Бестях»05.01.202213.01.202220.01.202205.02.2022
6Алданкм 365, «Хандыга – Мегино-Алдан»05.12.202113.12.202125.12.202115.01.202220.01.2022

Сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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