Сроки открытия ледовых переправ на трассе «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 01 декабря планируется открытие движения автотранспорта по ледовым переправам через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск) и на км 807 (с. Кюндядя) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Также сообщаем, что 05 декабря планируется открытие ледовой перепавы через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма». Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» — 5 января 2022 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 19.11.2021 г.