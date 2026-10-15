Открыто движение по трем дорожным объектам на территории Якутии, Омской области и Забайкальского края

15 октября в рамках XIII Международной специализированной выставки «Дорога 2026» дан старт движению транспорта на дорожных объектах сразу в трех субъектах Российской Федерации. Среди них – капитально отремонтированные участки А-331 «Вилюй» в Республике Саха (Якутия) и А-320 в Омской области, а также построенный участок А-350 на подъезде к грузовому терминалу МАПП «Забайкальск» в Забайкальском крае.

Работы на стратегически значимых объектах дорожного хозяйства выполнялись по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи при участии заместителя министра транспорта РФ Игоря Костюченко, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Тена, заместителя председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Руслана Лечхаджиева, а также региональных властей, представителей дорожных организаций, задействованных в реализации обозначенных проектов.

Игорь Костюченко подчеркнул стратегическую роль дорожной инфраструктуры для экономики страны и отметил, что ее развитие остается одним из приоритетов государственной транспортной политики. «Сегодня перед нами стоят масштабные задачи. По поручению Президента к 2030 году в нормативном состоянии должно быть не менее 85 % федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог в составе опорной сети. Аналогичный показатель по региональной сети должен быть не менее 60 %. Это масштабная и амбициозная задача, для решения которой у нас есть все необходимые предпосылки и инструменты», – сказал он.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что вводимые в эксплуатацию объекты в Забайкальском крае и Омской области имеют особое значение для развития транспортных подходов к государственным границам с Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, а капитальный ремонт участка трассы «Вилюй» в Республике Саха (Якутия) способствует повышению транспортной доступности населенных пунктов.

«Без высокого уровня межведомственного взаимодействия и сотрудничества с субъектами Российской Федерации реализация таких проектов была бы невозможна. Благодарю руководство регионов за содействие в проведении дорожных работ, Министерство транспорта Российской Федерации – за поддержку и высокую оценку труда дорожников. Отдельные слова благодарности – всем специалистам за профессионализм и вклад в реализацию проектов. Поздравляю всех с наступающим Днем работников дорожного хозяйства и благодарю за проделанную работу», – добавил Роман Новиков, переходя к объектам открытия.

Так, в Республике Саха (Якутия) общая протяженность объекта ввода в эксплуатацию составила более 14 км. Капитальный ремонт досрочно завершен на участке с 963-го по 976-й км федеральной трассы А-331 «Вилюй». В ходе работ специалисты ликвидировали грунтовый разрыв, дорога доведена до IV категории с двумя полосами движения.

Главным итогом реализации проекта стало кардинальное изменение типа дорожного покрытия. Если ранее данный участок относился к переходному типу, что характерно для сложных климатических условий Якутии, то теперь здесь устроена дорожная одежда капитального типа с двухслойным асфальтобетоном.

«Помимо замены покрытия, специалисты выполнили комплекс работ по повышению безопасности дорожного движения и обустройству трассы. В частности, установлено более 1,9 тыс. пог. м барьерного ограждения, отремонтировано 11 водопропускных труб, в границах села Сунтар устроено электроосвещение протяженностью 992 пог. м. Кроме того, для повышения комфорта и безопасности водителей оборудована площадка для стоянки автомобилей», – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Евгений Бугуев.

Капитальный ремонт участка имеет важное значение для развития транспортной инфраструктуры всей западной части Республики Саха (Якутия). Реализация проекта направлена на повышение транспортно-эксплуатационного состояния федеральной автомобильной дороги, обеспечение надежного транспортного сообщения между населенными пунктами и сокращение протяженности участков федеральных трасс с грунтовым покрытием.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит улучшить условия движения автомобильного транспорта и повысить надежность транспортных связей региона.

Еще одним значимым результатом комплексного развития федеральной дорожной сети стало завершение капитального ремонта на участке автомобильной дороги А-320 Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан в Омской области. Работы проведены на протяжении 12,5 км – с 13-го по 26-й км трассы.

В рамках капремонта проезжая часть расширена до четырех полос движения, встречные транспортные потоки разделены осевым барьерным ограждением. Для повышения безопасности на подъездах к населенным пунктам устроены пять разворотных петель, позволяющих исключить опасные левые повороты. Кроме того, смонтировано 6,6 км линий электроосвещения, отремонтировано девять примыканий и пересечений, заменено 12 водопропускных труб.

Вместе с тем, проведено устройство дорожной одежды общей толщиной 68 см. Ее конструкция включает слои основания из щебеночно-песчаной и асфальтогранулобетонной смесей, а также два слоя асфальтобетонного покрытия. При устройстве основания применена технология холодного ресайклинга, позволяющая повторно использовать часть материалов существующей дорожной одежды. Для обеспечения прочности основания в состав смеси добавлен цемент.

Устройство слоев асфальтобетонного покрытия, включая верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, выполнено с применением технологии объемного проектирования. Такой подход позволил учесть характеристики используемых материалов, а также природно-климатические условия эксплуатации дороги и обеспечить устойчивость покрытия к деформациям.

В ходе работ также выполнены мероприятия по повышению безопасности пешеходов и развитию сопутствующей инфраструктуры. Так, на перекрестке в районе поселков Светлый и Черемушки установлены пешеходный светофор и освещение, обновлены остановки общественного транспорта для жителей поселка Иртышский. На всем протяжении отремонтированного участка установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

«По поручению Президента России у нас на территории Омской области мы используем все доступные механизмы для строительства, ремонта и содержания дорог – федеральные и региональные программы, местные ресурсы, внебюджетные источники и механизмы государственно-частного партнерства. Сегодня вводим в эксплуатацию более 13,5 км современной дороги, которая имеет особое значение для региона: через этот участок ежедневно проезжают более 20 тыс. автомобилей, следующих в Казахстан и обратно. Благодарю Президента Владимира Владимировича Путина, Правительство и Минтранс России за поддержку развития дорожной инфраструктуры Омской области», – отметил губернатор региона Виталий Хоценко.

Реализация проекта позволит повысить пропускную способность федеральной трассы на одном из основных выездов из Омска, улучшить условия движения транспорта в направлении Казахстана и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

В свою очередь в Забайкальском крае введен в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги к грузовому терминалу международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск» – крупнейшего автомобильного пункта пропуска на российско-китайской границе.

Объект протяженностью около 2 км возведен параллельно действующему подъезду к пункту пропуска на участке с 484-го по 486-й км федеральной автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с Китайской Народной Республикой.

«Главная задача проекта – разделить грузовые и пассажирские транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность как автомобильной дороги, так и пункта пропуска. Новый участок имеет две полосы движения с расширением до четырех на подъезде к пункту пропуска. Для комфортного ожидания водителей обустроена стоянка вместимостью более 100 автомобилей с санитарными зонами. Кроме того, построены тротуары общей протяженностью 1,8 км и смонтирована система стационарного электроосвещения протяженностью 5,4 км», – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Борис Абрамчик.

В ходе строительства выполнен полный комплекс работ по устройству земляного полотна, водопропускных труб и дорожной одежды, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Кроме того, на участке внедрены элементы интеллектуальной транспортной системы: динамические информационные табло, знаки переменной информации, пост учета интенсивности движения, система видеонаблюдения и комплекс метеорологического наблюдения.

МАПП «Забайкальск» является одним из ключевых транспортно-логистических узлов на востоке России. Только за прошлый год государственную границу в этом пункте пропуска пересекли почти 290 тыс. автомобилей.

Параллельно с вводом подъездной дороги в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» продолжается реконструкция самого МАПП «Забайкальск». После завершения работ его пропускная способность должна увеличиться до 2 400 транспортных средств в сутки, в том числе до 1 600 грузовых автомобилей.