Как кошмарили в Ил Тумэне судью Виктора Лебедева

Мнения разделились

Сессии Ил Тумэна часто рассматривают кадровые вопросы по мировым судьям. Как правило, эти вопросы рассматриваются на пленарных заседаниях практически формально. Депутаты редко пользуются своим правом лицезреть кандидатуры соискателей, задать им вопросы, а уж выступления по подобным вопросам и вовсе редкость. Но сегодня кадровый вопрос по мировой судье тянулся практически целый день. Это судебный участок №43 города Якутска и мировой судья Анна ПРОКОПЬЕВА. Именно она рассматривает в суде дело Виктора ЛЕБЕДЕВА, и это обстоятельство стало решающим при рассмотрении ее кандидатуры.

Самого Виктора Николаевича на сессии не было. Как известно, он проходит стационарное лечение от язвы желудка.

Однако другие депутаты были весьма активны, особенно Михаил ЭВЕРСТОВ, опытный депутат Ил Тумэна, Госдумы V созыва, и, как известно, тесть Виктора Лебедева.

Еще на стадии рассмотрения в профильном комитете фигурировала характеристика, выданная на мирового судью за подписью временно исполняющего обязанности председателя Якутского городского суда ИВАНОВОЙ, в которой указывается, что ПРОКОПЬЕВА А.М. неоднократно нарушала федеральные законы. Обычно на соискателей бывают предоставлены идеальные характеристики.

На сегодняшней сессии эта характеристика оказалась в центре обсуждения. Вопросы мировому судье задали Михаил ГУЛЯЕВ, Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, Софрон АФАНАСЬЕВ, Мария ХРИСТОФОРОВА и Михаил Эверстов. Павел КСЕНОФОНТОВ сначала записался, потом отозвал свой вопрос.

Софрон Афанасьев напомнил, что судья в данное время рассматривает дело их коллеги, известного спортсмена и народного депутата. И поинтересовался, почему судья не взяла самоотвод. На что Анна Михайловна заметила, что законных оснований для самоотвода у нее не было.

Владимир Чичигинаров поинтересовался, нет ли в данном деле конфликта интересов. Мировой судья Прокопьева ответила, что конфликта интересов не усматривает.

Депутаты не закончили этот кадровый вопрос, как наступило время перерыва. Но перед этим спикер выполнил приятную миссию поздравляя вновь избранного депутата Госдумы, ранее депутата Ил Тумэна Петра АММОСОВА. Судью Прокопьеву отпустили ждать своей дальнейшей участи.

После перерыва судье пришлось дальше отвечать на вопросы народных избранников.

Вопросы Михаила Эверстова оказались адресованы не столько самой судье, сколько Судебному департаменту и Квалификационной коллегии судей, которые и формируют предложения для Ил Тумэна на замещение той или иной вакансии. Но представителей данных структур в зале заседания не оказалось. Тогда Эверстов предложил перенести рассмотрение данного кадрового вопроса на следующую сессию. На практике, сессии Ил Тумэна проводятся, в среднем, раз в месяц. Однако председательствующий Алексей Еремеев сообщил, что при рассмотрении 18 вопроса представители Квалификационной коллегии судей появятся. Тогда и можно вернуться к вопросу.

Когда представитель Квалификационной коллегии судей Михаил КУКУШКИН вышел к трибуне, ему задали вопросы Мария Христофорова, Виктор НИКОЛАЕВ и Михаил Эверстов. Виктор Николаевич как депутат от Якутска поинтересовался, почему по городу раз за разом предоставляются кандидаты на безальтернативной основе. Кукушкин отметил, что ККС отбирает лучшие кандидатуры. Так же он отметил, что обычно соискатели реально оценивают свои возможности, и, в случае, если действующий мировой судья идет на новый срок, то обычно не выставляются по данному судебному округу. В редких случаях на выбор депутатов бывают предоставлены две кандидатуры, когда по опыту работы, квалификации и другим показаниям кандидаты абсолютно одинаковы.

Мария Николаевна и Михаил Ильич акцентировали внимание на все той же характеристике и отрицательного отзыва в ней.

Кукушкин отметил, что данная характеристика была предоставлена в Квалификационную коллегию судей. Сама же инстанция направила в Ил Тумэн положительную характеристику. Тогда Эверстов поинтересовался, почему ККС не ставит в известность депутатов о том, что на того или иного судью была предоставлена отрицательная характеристика.

«Другими словами, вы хотите сказать, что врио председателя Якутского городского суда выдала фальшивую характеристику? Или Квалификационная коллегия судей выдала фальшивую характеристику?», — напирал Эверстов.

Так же Михаил Эверстов поинтересовался позицией председателя Верховного суда Якутии по данному вопросу и получил ответ, что она поддерживает решение ККС.

Далее последовали выступления депутатов по данному вопросу. Особенно эмоционально выступила Елена ГОЛОМАРЕВА, представляющая в Ил Тумэне всех коренных малочисленных народов Севера. Чувствовалось, что она близко к сердцу принимает проблему, горло ее было сжато.

— Нас очень мало, — начала она. Затем подробно перечислила спортивные достижения Виктора Лебедева. Отметила, что это единственный спортсмен Якутии, который достиг столь внушительных показателей в последнее время. Он почетный гражданин Томпонского, Горного улусов и города Якутска. Награжден медалью «За верность Северу» — высшей наградой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Депутат указала на несправедливость со стороны силовых структур, которые возбуждают уголовные дела в отношении представителей КМНС, которые рыбачат или охотятся для пропитания, хотя закон это позволяет. Голомарева привела два свежих примера. Елена Христофоровна отметила, что Виктор Лебедев ходатайствовал о том, чтобы судебные слушания шли без его участия. Однако судья Прокопьева отклонила это ходатайство из-за общественного резонанса.

— Это дело могло было быть закончено за один месяц. А тянется девятый месяц. Так давайте разбираться все вместе, поможем суду. Почему должны склонять Лебедева по всем падежам русского языка? – закончила вопросом Голомарева.

Не менее эмоционально выступил и Михаил Эверстов.

— Я хочу раскрыть вам судебное дело против Виктора Лебедева. В течение двух лет проводится расследование, девятый месяц Виктора Николаевича судят. Особенно в последнее месяцы в СМИ поднимают общественный резонанс, что депутат парламента Лебедев игнорирует суд, не приходит на заседания. Боится. И его обзывают, создают мемы.

Я хочу сказать, что заседание суда, которое ведет судья Анна Прокопьева, началось 9 февраля. На этом заседании Лебедев обратился с ходатайством, чтобы рассмотрение проводилось без его личного присутствия. Виктор Николаевич хотел, чтобы суд быстрее закончился. Но Прокопьева не согласилась, ходатайство отклонила и обязала Лебедева присутствовать. И назвала основанием общественный резонанс. Это нарушение УПК со стороны Прокопьевой. Если бы приняла ходатайство, то в течение месяца бы суд закончился. А суд продолжается 9-й месяц. И вчерашнего героя Якутии, чемпиона мира сейчас вся республика обсуждает, говорят, что он уклоняется от суда.

И еще хочу добавить, уголовное дело по ст. 112 УК возбуждено возбуждено лично генералом ЗАБОЛИЧЕНКО, руководителем СК Якутии. Хотя эта статья возбуждается при наличии потери работоспособности потерпевшего в течение 21 дня, но она была возбуждено через 12 дней. Потом статья была отменена, и переквалифицирована на более легкую статью. Это говорит об обвинительном уклоне дела.

Я хочу обратиться к народным депутатам, что нам надо будет обратиться к председателю Якутского городского суда Ивановой, я ей доверяю, она известный грамотный судья. Я не верю, что она подписала такую опасную характеристику о допущенных нарушениях. Это опасная характеристика – судья нарушает федеральный закон РФ. Предлагаю перенести рассмотрение этого вопроса на следующую сессию.

Диаметрально противоположную точку зрения выразил депутат Евгений КОЖУХОВ: «Судья ответил на все вопросы, мы не на следствии, решается судьба человека, давайте будет внимательны и человечны. Можно было председателю пресечь попытки повторять один и тот же вопрос. Это не следствие, чтобы выбивать и пытать судью. Ни к одному судье такого внимания не было. Мы с вами кто?».

Несколько депутатов предложили внести кандидатуру мировой судьи Прокопьевой в бюллетень для тайного голосования, а уж парламентарии будут голосовать по собственным убеждениям.

В конце концов, в самом конце первого дня сессии состоялось тайное голосование. Итоги его официально будут оглашены завтра, 21 октября на сессии Ил Тумэна.

На практике, обычно кадровые вопросы бывают рассмотрены до первого перерыва, то есть к 11.30. Во время перерыва депутаты обычно осуществляют процедуру тайного голосования, и уже в 11.45 становятся известны итоги. Но на этот раз все получилось по-другому.

Сессия сегодня рассмотрела несколько кадровых вопросов. Ни к одному претенденту не было проявлено столь пристальное внимание как к Анне Прокопьевой, рассматривающей дело депутата Виктора Лебедева. Да и ранее депутаты Ил Тумэна никогда не рассматривали кандидатуры мировых судей столь же тщательно, скрупулезно и долго.