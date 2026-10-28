Прокуратура расследует страшную трагедию: Двое погибли, один в больнице

Дежурный прокурор

В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В г. Якутске поступило заявление о краже портативного гаража «Наташа», сообщено о мошенничестве, где у студента 1 курса похищено путем обмана более 143 тыс. рублей.

В г. Нерюнгри возбуждено уголовное дело о растрате кассиром полученных от населения платежей за услуги по теплоснабжению в сумме более 930 тыс. рублей.

Прокуратурой Алданского района организована проверка по факту взрыва газового баллона в токарном цехе на территории Артели старателей «Прогресс», в результате которого погибли два работника 1971 г.р. и 1982 г.р., госпитализирован один работник, 1984 г.р.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны за сутки 4 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.