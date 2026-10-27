По горячим следам: Раскрыто жесткое убийство мужчины
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрировано 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В Булунском районе обнаружен труп мужчины 1960 г.р. с ножевыми ранениями грудной клетки, причастное лицо установлено.
В г. Якутске из своей квартиры с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1980 г.р.
В Мирнинском районе у мужчины со счета в банке похищено 494 тыс. руб.
В Ленском районе совершен угон транспортного средства марки «Foton», которое впоследствии обнаружено в неисправном состоянии.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 8 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий