По горячим следам: Раскрыто жесткое убийство мужчины

❗️ Дежурный прокурор



В республике за сутки зарегистрировано 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В Булунском районе обнаружен труп мужчины 1960 г.р. с ножевыми ранениями грудной клетки, причастное лицо установлено.

В г. Якутске из своей квартиры с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1980 г.р.

В Мирнинском районе у мужчины со счета в банке похищено 494 тыс. руб.

В Ленском районе совершен угон транспортного средства марки «Foton», которое впоследствии обнаружено в неисправном состоянии.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 8 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.