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27.10.2026 21:07
чтение: 1 мин
Происшествия

Задержан работник «Колмара», уроженец Украины

В Якутии задержан уроженец Украины причастный к совершению преступления против здоровья населения

В Якутии задержан уроженец Киевской области Украинской ССР, причастный к совершению преступления против здоровья населения.  

Так, сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан уроженец
Киевской области Украинской ССР, 1979 г.р., осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Колмар» ГОК «Денисовский». У указанного лица
из тайника изъяты наркотические средства синтетического происхождения Мефедрон (4-метилметкатинон) и Клефедрон (4-СМС) в крупном размере.

По данному факту отделом МВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1
УК России.

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