Задержан работник «Колмара», уроженец Украины

В Якутии задержан уроженец Украины причастный к совершению преступления против здоровья населения

В Якутии задержан уроженец Киевской области Украинской ССР, причастный к совершению преступления против здоровья населения.

Так, сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан уроженец

Киевской области Украинской ССР, 1979 г.р., осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Колмар» ГОК «Денисовский». У указанного лица

из тайника изъяты наркотические средства синтетического происхождения Мефедрон (4-метилметкатинон) и Клефедрон (4-СМС) в крупном размере.

По данному факту отделом МВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1

УК России.