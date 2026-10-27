Школа не обеспечила должный надзор! Итог — сломанный нос
Сломанный нос в летнем лагере: школа и родители обидчика заплатят 120 тыс. руб.
Мегино‑Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) частично удовлетворил иск местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда.
В конце июня 2025 года в летнем школьном лагере произошёл конфликт между двумя подростками. 13‑летний мальчик ударил 12‑летнего кулаком в лицо — в результате у последнего диагностировали закрытый перелом кости носа со смещением (вред средней тяжести). Однако о полученной травме законный представитель пострадавшего ребенка узнала только в день закрытия сезона, спустя неделю, когда забирала сына из лагеря. После чего ребёнку была оказана медицинская помощь, в том числе провели репозицию костей носа. Законный представитель обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда к школе и родителям 13-летнего мальчика, причинившему вред ее сыну.
Директор школы иск признал. Законный представитель 13-летнего мальчика, исковые требования признала частично, считает, что была обоюдная драка между детьми. Просила при взыскании компенсации морального вреда учесть её материальное положение и уменьшить её размер.
Суд признал, что школа не обеспечила должный надзор за детьми, а родители несовершеннолетнего обидчика несут ответственность за его поведение. При этом ответственность школы суд счёл более значительной, поскольку инцидент произошёл на её территории и под её контролем.
С учётом тяжести травмы, физических и нравственных страданий ребёнка, переживаний матери и материального положения ответчиков суд взыскал в счёт компенсации морального вреда: со школы в пользу несовершеннолетнего — 50 000 руб., в пользу матери пострадавшего ребёнка — 20 000 руб.; с родителей обидчика — в пользу несовершеннолетнего по 15 000 руб. с каждого, в пользу матери пострадавшего ребёнка — по 10 000 руб. с каждого. Также с ответчиков взыскана государственная пошлина в размере 23 000 руб.
Решение суда не вступило в законную силу.
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