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27.10.2026 17:40
чтение: 0 мин
Якутия
#Владимир Колокольцев
#Министр внутренних дел России

Министр внутренних дел России работает в Якутии

Сегодня в Якутске работает Министр внутренних дел России Владимир Александрович Колокольцев. На двусторонней встрече обсудили оперативную обстановку в республике. За восемь месяцев этого года число зарегистрированных преступлений в республике сократилось почти на четверть.

По итогам первого полугодия почти на 40% снизилась подростковая преступность, почти на треть – число киберпреступлений.
Продолжаем развивать инфраструктуру органов внутренних дел в районах республики, в том числе в Верхневилюйске и Жиганске. У села Иенгра на федеральной трассе «Лена» открыт новый современный пост полиции.

Благодарю Владимира Александровича за постоянное внимание к нашей республике, поддержку и конструктивное взаимодействие. Продолжим работать вместе, чтобы жители Якутии чувствовали себя в безопасности.

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: max.ru/aisen_nikolaev

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