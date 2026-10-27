Министр внутренних дел России работает в Якутии
Сегодня в Якутске работает Министр внутренних дел России Владимир Александрович Колокольцев. На двусторонней встрече обсудили оперативную обстановку в республике. За восемь месяцев этого года число зарегистрированных преступлений в республике сократилось почти на четверть.
По итогам первого полугодия почти на 40% снизилась подростковая преступность, почти на треть – число киберпреступлений.
Продолжаем развивать инфраструктуру органов внутренних дел в районах республики, в том числе в Верхневилюйске и Жиганске. У села Иенгра на федеральной трассе «Лена» открыт новый современный пост полиции.
Благодарю Владимира Александровича за постоянное внимание к нашей республике, поддержку и конструктивное взаимодействие. Продолжим работать вместе, чтобы жители Якутии чувствовали себя в безопасности.
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