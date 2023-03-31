Школьникам из Ытык-Кюеля провели экскурсию в лаборатории МГУ

Гидрохимическую лабораторию Аналитического центра МГУ посетили школьники из Якутии

Экскурсию и мастер-класс по гидрохимии 30 марта провели специалисты Аналитического центра МГУ для учеников 8 класса МБОУ «Ытык – Кюельской средней общеобразовательной школы №1 имени А.И. Софронова» Республики Саха (Якутия).

Ребята узнали об основных принципах работы аккредитованной испытательной лаборатории, познакомились с оборудованием и узнали об основных методах аналитической химии. Школьники научились работать с аналитическими весами, фильтровальной установкой, бюретками, лабораторной посудой, провели анализ реальной пробы природной воды методом титрования.

«Мы хотели показать работу в аналитической лаборатории максимально реалистично. Поэтому не просто провели экскурсию, но и дали школьникам возможность попробовать себя в роли инженера-химика. Надеюсь, кому-то из них такой опыт будет полезен при выборе будущей профессии», — сказала руководитель испытательной лаборатории Аналитического центра МГУ Юлия Башина.

Школьники из Якутии посетили гидрохимическую лабораторию в рамках занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Биология и химия в вопросах и ответах». С 26 по 31 марта 2023 г. ее организовали и провели специалисты Московского педагогического государственного университета.

«Образовательная программа проходит в рамках проекта Летних (Сезонных) школ МПГУ. Ребята учатся, исследуют,открывают, познают и развиваются. Образовательный процесс построен таким образом, чтобы было легко совмещать теорию и практику. Мы очень рады, что удалось организовать образовательное занятие на базе Аналитического центра МГУ и показать ребятам возможности и перспективы образования», — сказал Вадим Сметанин, ведущий специалист Центра развития открытого образования, руководитель молодежного клуба РГО МПГУ.