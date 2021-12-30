Сергей Расторгуев о том, как цирк Якутии встречает юбилейный для республики год 🎪

Дорогие друзья, уважаемые зрители и читатели. Пока вы в раздумьях, как незабываемо провести неумолимо приближающиеся новогодние каникулы, предлагаем остановиться на интервью директора и художественного руководителя Государственного цирка Якутии Сергея Расторгуева. Беседуем с Сергеем Васильевичем в его уютном кабинете, время от времени отвлекаясь на большой экран в углу комнаты. На нем, как на ладони, арена цирка. Идет репетиция спектакля.

— Сергей Васильевич, чем порадует цирк в Новый Год?

Как и все учреждения культуры, к главному празднику цирк подготовился основательно. Каждый год стоит задача уделить внимание всем. В этот раз почитателей якутской эстрады разных поколений порадуем сразу тремя проектами: «Чысхаан бэлэ5э», «АТМОСФЕРА 2.0» и «САХА-ХИТ 90-Х». Для любителей ретро в Малом зале пройдет вечер по мотивам советских кинофильмов «Операция Ы». Поклонников европейской поп-культуры приглашаем на «Рождество в Сан-Ремо».

Юных зрителей ждем на новогоднюю сказку «Лýна». Отмечу, что главный режиссер цирка Мария Харлампьева-Попова впервые поставила цирковой спектакль по мотивам якутских сказок. Получилась очень динамичная и колоритная новогодняя программа. Первыми сказку увидели участники Елки Главы – лучшие школьники и руководство республики. 28 декабря состоялась премьера для всех наших зрителей. Был аншлаг.

— При какой заполняемости сейчас проходят аншлаги, и сказывается ли на посещаемости система QR-кодов?

-В начале декабря получено разрешение на 70% загрузку. До показателей прошлых лет далеко, но зритель потихоньку возвращается.

По QR-кодам работаем два месяца. В первое время был некоторый спад посещаемости, возвраты билетов, иногда непонимание со стороны посетителей. В особенности зрителей возмущало требование о предъявлении паспорта. К счастью, разногласий по этому поводу больше нет. Детские представления в ноябре, концерты, юбилейное шоу, посвященное 10-летию второго выпуска Пекинского Международного Колледжа Искусств, и другие мероприятия прошли удачно.

— Если говорить о последних нововведениях, почему в цирке не действует Пушкинская карта?

— Цирк, как и кинотеатры, отнесли к разряду развлекательных заведений. То есть решили, что цирковые спектакли не несут в себе культурную-просветительскую составляющую. Принимая решение, ориентировались на государственную систему «Росгосцирк» — уникальный цирковой конвейер, насчитывающий четыре десятка цирков по всей стране. Программы «Росгосцирка» — это, действительно, настоящее шоу – захватывающее, красочное и эмоциональное. Главное их отличие от региональных цирков в том, что для каждой труппы заранее расписан маршрут, логистика переездов. Каждые полтора месяца труппа меняет один стационарный цирк на другой, и зрители каждый раз видят новые проекты.

В региональных цирках дела обстоят иначе. Мы являемся репертуарными учреждениями культуры. Говоря о программах нашего цирка, они вполне отвечают всем условиям «Пушкинской карты». В основе каждого циркового спектакля — классические литературные произведения. Да, и в целом деятельность Государственного цирка Якутии направлена на поддержку талантливой молодежи, создание условий для приобщения молодых людей к культуре через цирковое искусство. Поэтому цирк Якутии будет отстаивать право на участие в данном проекте. Сейчас готовится программа-заявка на суд федерального экспертного совета. Он и будет принимать решение о включении нашего цирка в проект «Пушкинская карта».

Не так давно на эту тему тесно пообщался с коллегами из регионов. Вопрос о «Пушкинской карте» в цирки регионов будем прорабатывать сообща с Бурятским государственным цирком. Встречи наши прошли в рамках II Всероссийского циркового форума «Цирк будущего», который прошел в конце ноября в Москве. Успели обсудить много волнующих вопросов, в том числе касаемо техники безопасности, работы детских цирковых студий, финансирования и многого другого.

— Как обстоят дела с финансированием?

— В этом плане уходящий год был обнадеживающим. Еще весной, начиная с первого визита председателя Правительства Андрея Владимировича Тарасенко, состоялось несколько совещаний при участии членов Правительства и мэрии. Были приняты положительные решения в поддержку развития цирка.

По новой разработано задание на проектирование строительства объекта II-ой очереди Государственного цирка с включением сноса и расселения дома по улице Горького, 59. Очень надеемся, что долгосрочный проект, наконец, сдвинется с места, и к 2024 году, к своему 30-летию, цирк достроится. Откроет двери Единый цирковой комплекс – единственный в Арктике, уникальный, ни на кого не похожий. В комплексе будут учтены все современные тенденции и тренды для привлечения внимания детей и молодежи, организации качественного и разнообразного семейного досуга.

К тому же, 2024 год ознаменован проведением в Якутске восьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Напомню, что игры «Дети Азии» — ровесник нашего цирка. С 1996 года манеж Государственного цирка Якутии радушно принимает юных спортсменов из разных уголков Мира.

Я не раз говорил, что Единый цирковой комплекс позволит цирку Якутии, как и другим циркам Дальнего Востока войти в маршрут «Росгосцирка». К нам будут приезжать со своими зрелищными программами именитые Московские и зарубежные цирки.

-Представит ли цирк новую программу в юбилейный для республики год?

— Было бы символично выпустить масштабный цирковой проект в год 100-летия ЯАССР. Тема и сюжет спектакля выбраны. Будем продолжать раскрывать красоты Севера с упором на традиции, быт и обычаи народов, населяющих Арктику.

Времени осталось не так уж и много. Так что, не дожидаясь финансирования, а оно должно быть соответствующим, мы уже начали предварительные переговоры с будущей постановочной командой. Педагогов-тренеров, хореографов, художников планируем привлечь с Государственной цирковой компании «Росгосцирк». Выступить в качестве режиссера предложили заслуженной артистке России Елене Петриковой. Елена Владимировна – главный режиссер «Росгосцирка», профессионал с большим опытом работы в цирковой индустрии, один из устроителей Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ», который ежегодно проходит в Москве. Это человек, который знаком с творчеством практически всех цирковых артистов России и мира. За ее плечами более 20 масштабных цирковых проектов для Большого Московского цирка, Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, ей принадлежат ежегодные цирковые проекты на спортивной арене «Лужники».

— Получается над созданием нового проекта будут работать в основном приглашенные специалисты?

— Безусловно, все приглашенные коллеги будут работать в тесном взаимодействии с якутской командой. В нашем случае привлечение мастеров российских цирков с большим опытом работы на ведущих аренах не только страны, но и мира — это расширение творческих возможностей, передовые решения и технологии, рост потенциала труппы и, как конечный результат, успешная продаваемость спектакля, его окупаемость.

В этой связи сотрудничество с Государственной цирковой компанией важно для дальнейшего продвижения спектакля. О возможных гастрольных маршрутах по городам России предварительно поговорили с Сергеем Беляковым, генеральным директором «Росгосцирка».

Там же, в Москве, состоялась встреча с продюсером цирковых групп Львом Лебедевым. С 2012 по 2018 годы у нас с большим успехом прошли гастроли этно—спектакля «Тепло вечной мерзлоты» по России, ближнему и дальнему зарубежью. Лев Ильич готов и дальше работать с проектами Государственного цирка Якутии.

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского ждут официального письма от руководства республики. Эдгард Запашный готов предоставить арену своего цирка для труппы Государственного цирка Якутии.

— Поездка у вас получилась плодотворная. Приятно слышать позитивные новости накануне Нового Года.

— Да, поездка, действительно, была интересной и полной встреч. Одна из таких – знакомство с воздушной гимнасткой советского цирка, тренером-педагогом Тамарой Буйлиной. Тамару Васильевну называют «бабушкой цирковой авиации». В свои без малого девять десятков гимнастка выглядит прекрасно и главное остается приверженцем активного образа жизни и находится в курсе всех важных цирковых событий.

В репертуаре Тамары Буйлиной есть номера, которые бы украсили купола лучших цирков страны. Творческая преемственность – одно из живых традиций цирка, и нам очень приятно, что из всех претендентов артистка выбрала нас. Свой коронный номер «Птица на воздушном кольце» вместе со всеми секретами его исполнения Тамара Васильевна готова передать артистам якутского цирка.

— Как же это вдохновляет. Очень символичный подарок для нашего цирка. А как будете встречать праздник Вы? Какие подарки подготовили?

— Новый Год буду встречать в кругу близких, с родными. Подарками запасся заранее, в основном выбрал практичные вещи для дома, в основном для кухни. Главный подарок будет на столе – это строганина.

— Спасибо Сергей Васильевич за интересную беседу. С наступающим!

— С Новым Годом! Желаю всем читателям и зрителям крепкого здоровья, всего самого яркого, радостного и счастливого! Пусть все планы исполнятся!