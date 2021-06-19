Сегодня начал работу XX съезд ЕР

Сегодня, 19 июня, делегация Якутии под руководством главы Якутии, секретаря регионального отделения Айсена Николаева примет участие XX съезде партии «Единая Россия».

Главная тема съезда – утверждение списка кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

«Самая главная задача перед съездом партии — проведение предварительного голосования на высоком организационном уровне – нами выполнена. В этом году партийцы регионального отделения провели колоссальную и масштабную работу, чтобы партию представляли народные кандидаты. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму утвердят сегодня», — подытожил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Аммосов.

В составе делегации так же принимают участие: Иван Попов, член генерального совета партии, председатель улусного (районного) совета депутатов муниципального образования «Намский улус» РС (Я), Антонина Григорьева, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), руководитель фракции партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я), Альберт Семенов, председатель Якутской городской Думы, секретарь Якутского МО партии, Петр Алексеев, генеральный директор ОАО «РИК», председатель региональной контрольной комиссии Якутского регионального отделения партии, Иван Луцкан, главный врач ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница», Петр Черкашин, исполнительный директор общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» и Мария Николаева, глава МО «Едейский наслег» Нюрбинского района.