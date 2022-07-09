Сборная Якутска покрыта позором!

Обманщик раздает интервью

Позором покрыта сборная города Якутска на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах. Много столичных спортсменов бьются во славу Якутска, но из-за решения ограниченного круга лиц, они стали притчей во языцех.

8 июля на марафонском забеге, стартовавшем в 6 утра, победу одержал спортсмен, который был заявлен как Иван МАКАРОВ. Легионер из Улан-Удэ, выступавший за сборную Якутска.

Бегун из Олекминского района Александр МОЕДО лидировал все 42 км марафона. Но в ворота стадиона «Майа5атта Бэрт Хара» вошел вместе со спортсменом, которого считали Иваном Макаровым. На финишной прямой человек, которого считали Макаровым, перегнал Моедо на 4 секунды.

СМИ сообщили результат, которому стали свидетелями – Макаров за Якутск, Моедо из Олекминска и на третьем месте Айсен ВАСИЛЬЕВ из Вилюйского улуса.

А потом разразился скандал. Представители нескольких сборных подали протест. И главная судейская Коллегия соревнований признала факт подлога. Вместо заявленного легионера Ивана Макарова за Якутск пробежал совершенно другой человек.

Вероятно, поэтому он весь марафон старался не привлекать к себе лишнего внимания, пропустив вперед Моедо. И обогнал олекмичанина на 4 секунды, чтоб обеспечить первое место Якутску, с минимальным разрывом.

После победы к марафонцу подошли журналисты, так что SakhaLife публикует видеофакт. Самые простые вопросы доставили спортсмену дискомфорт: Кому посвящаете свою победу? И откуда вы? Спортсмен прячет глаза, прерывает разговор.

Судьи заявили, что спортсмен дисквалифицирован, результат его аннулирован. Таким образом, победителями марафона стали Моедо, Васильев и Василий ЛУКИН из Чурапчинского улуса.

И на этом все? А кто ответит за обман?

И кто все-таки бежал марафон за Якутск, если не легионер Иван Макаров, за которого выдавал себя этот обманщик? И почему отцы города, во всяком случае, спортивное начальство столицы, пошли на такой подлог? Вряд ли кто поверит, что спортсмены сами решили поменяться, а спортивное руководство города было не в курсе.

Спорт на мировом уровне увы, давно превратился в бизнес, политику, состязания юристов. Однако хотелось верить, что Якутия – родоначальница Международных детских игр «Дети Азии» сохраняет чистоту спорта. Оказалось, это не так. Мало того, что за улусы и город Якутск выступают легионеры, так еще допускается и подмена спортсменов.

В этот раз попался Якутск. Но и раньше были прецеденты, которые не получали столь широкое обсуждение, вспоминают спортивные обозреватели.

Крупные республиканские соревнования проводятся для развития нашего внутреннего спорта, в том числе и массового. А не для того, чтобы муниципалитеты из своих бюджетов ради разовых побед платили гонорары сторонним спортсменам, ущемляя тем самым собственное население. И не ради того, чтобы муниципалитеты попутно обучали коррупции молодежь.

В такой интерпретации идея республиканских соревнований извращена до предела. Правила республиканских соревнований однозначно нуждаются в корректировке. Спортсмены и руководство должны уважать своего зрителя. Совершенно недопустим обман на спортивных соревнованиях! Это противоречит духовным ценностям Якутии, доктрине ЗОЖ, экологии души, над которыми работает все общество.