Российский Красный Крест подготовил в Якутии специалистов к реагированию на ЧС

Российский Красный Крест (РКК) – старейшая гуманитарная организация страны – подготовил команду волонтеров из Якутии к реагированию на чрезвычайные ситуации. Двадцать добровольцев прошли курс по оказанию первой помощи в экстремальных условиях. Аналогичные тренинги также пройдут в Иркутской области и Хабаровском крае.

В рамках четырехдневного тренинга «Первая помощь вне зоны доступа 103», который организовали и провели специалисты Департамента по реагированию на ЧС РКК, в Якутске волонтеры получили теоретические и практические навыки оказания первой медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также отработали порядок действий при ЧС в полевых условиях.

«В ходе курса волонтеры подробно изучили алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи (при потере сознания, кровотечении, травмах, ожогах), получили советы по предоставлению психологической поддержки населению в критических ситуациях, научились устанавливать полевой лагерь и оборудование для приема пострадавших при возникновении ЧС. Обучение проходило под руководством сертифицированных тренеров по чрезвычайным ситуациям, первой помощи и психосоциальной поддержки», – прокомментировал заместитель директора департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Антон Выборнов.

Участники спецкурса получили сертификаты о прохождении обучения и необходимые в случае возникновения ЧС средства индивидуальной защиты – униформу, каски, перчатки, обувь, респираторы.

«Очень радует то, что именно такое обучение проходит в нашем регионе. Добровольцы Российского Красного Креста будут оказывать помощь в районах Якутии, ведь они получили практические и теоретические знания. Такие тренинги начиная с осени также пройдут в Мирнинском, Алданском районах, где будут открыты местные отделения РКК», – рассказала председатель Якутского регионального отделения Российского Красного Креста Алена Кычкина.

По словам Антона Выборнова, в ближайшее время тренинги Российского Красного Креста по реагированию на чрезвычайные ситуации также пройдут в Иркутской области и Хабаровском крае.

Ранее Российский Красный Крест начал оказывать помощь пострадавшим от паводка в Верхоянском районе Якутии, где был введен режим ЧС. Региональное отделение РКК предоставило индивидуальные наборы гуманитарной помощи для 150 жителей затопленных домов.

Для справки:

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. На базе организации действуют Центр Розыска и информации РКК, Академия Красного Креста и госпиталь РКК в Эфиопии. Почти 100 000 человек по всей стране являются волонтерами Российского Красного Креста.

23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы. В июне 2022 года Российский Красный Крест впервые за 10 лет был избран в Правление Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.