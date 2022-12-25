Реском КПРФ «Мой адрес — Советский Союз»

Якутский реском КПРФ 22 декабря в Якутске в Центре культуры имени Алексея Кулаковского провел грандиозное торжество «Мой адрес — Советский Союз», посвященное 100-летию образования СССР. Анализируя публикации, размещенные в СМИ, невольно приходишь к выводу: ни одно региональное отделение КПРФ не организовало столь яркое и зрелищное мероприятие, как это сделали коммунисты Якутии.

В Центр имени Алексея Кулаковского пришли простые якутяне — учителя, врачи, рабочие, инженеры, животноводы, так соскучившиеся по всему советскому. Они, красивые и нарядные, сияющими улыбками приветствовали друг друга уже в фойе, где духовой оркестр Государственного цирка РС(Я) играл до боли родные и любимые советские мелодии, а по светодиодному экрану транслировали уникальные видеоролики о счастливой Стране Советов. В Мраморном зале работали бесценные выставки Национального архива РС(Я), Национальной библиотеки РС(Я) и Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, рассказывающие о советском прошлом.

Всех участников и гостей мероприятия встречали комсомольцы и вручали красочный выпуск газеты «Коммунист», посвященный 100-летию образования СССР, а также специально отложенный для этого события предыдущий номер с острыми критическими статьями.

700-местный зал был переполнен. За полчаса до начала действия по экрану, установленному на празднично оформленной сцене, транслировали фильмы о советском времени, выступления руководителей КПРФ Геннадия Зюганова, Дмитрия Новикова, Юрия Афонина и других известных политиков. Ровно в 16.00 прозвучали фанфары, и на сцене появились участники народного ансамбля танца «Сюрприз», которые под волнующую торжественную музыку «Время, вперед», исполнили композицию с 15-ю красными флагами, символизирующими Союзные республики. А диктор величавым голосом декламировал:

В буднях великих строек,

В веселом грохоте, огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых!

Нам нет преград ни в море, ни на суше,

Нам не страшны ни льды, ни облака.

Пламя души своей, знамя страны своей

Мы пронесем через миры и века!

Опять под звуки фанфар ведущий объявил о начале торжественного собрания, и на сцене появился солист Государственной филармонии Якутии Леонид Анцифиров, который исполнил один из самых мощных и гордых гимнов — Гимн величайшей державы в истории человечества — Советского Союза. Зал, стоя, пел вместе с ним. Я чувствовала, что многие пели со слезами на глазах, их прямо до мурашек пробирало. Потому что мы выросли под этот гимн, это страничка нашего счастливого детства и юношества, воспоминание о прекрасном прошлом и замечательных советских людях — совестливых, скромных, честных, глубоко порядочных…

Молодые участники торжества, видимо, впервые в жизни пели гимн Страны Советов, благодаря тому, что на экране появился его тест. Юноши и девушки в эти волнующие минуты, видимо, очень сожалели, что не родились во времена СССР. Все чистое и светлое стерлось, и они теперь вынуждены жить при капитализме, который железной хваткой держит за горло. Богатые с жиру бесятся, а бедные рады даже куску хлеба.

Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев выступил с глубоко содержательным докладом. Слушая его, невольно представляла, как же все-таки было тяжело якутскому народу до Великой Октябрьской социалистической революции! Ведь он страдал от двойного гнета: русского царизма и местных тойонов и кулаков. Большинство населения влачило жалкое существование, постепенно вымирало от нищеты и социальных болезней — туберкулеза, тифа, трахомы… Якутия почти не имела промышленности, а сельское хозяйство было отсталым. Грамотность якутов равнялось 0,7 %, моих сородичей, эвенков, — 0,1%.

Виктор Николаевич подчеркнул, что на заре Советской власти большую организаторскую и политическую работу среди народа вели выдающие деятели партии Серго Орджоникидзе, Емельян Ярославский, Григорий Петровский и другие. Под их влиянием выросла большая группа революционных деятелей из числа якутов — Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов… Великий русский народ, все народы Советского Союза оказывали помощь в развитии производственных сил Якутии, отраслей экономики и культуры.

Под руководством первых секретарей Якутского обкома партии Ильи Винокурова, Семена Борисова, Гавриила Чиряева, Юрия Прокопьева Якутия в советское время развивалась небывалыми темпами.

Первый секретарь также очень проникновенно говорил о советских людях, защищавших нашу Родину от фашистской Германии, в том числе о 24-х Героях Советского Союза из числа якутян, о городах Алдане и Якутске, удостоенных высокого звания «Город трудовой доблести»; о работавших на алмазодобывающих рудниках, комбинате «Алданзолото», возводивших в глухой якутской тайге новые города — Мирный, Айхал, Удачный, Нерюнгри, поднимавших амгинскую целину, строивших БАМ, оловодобывающий Депутатский ГОК, первую в мире гидроэлектростанцию на вечной мерзлоте — Вилюйскую ГЭС… Благодаря самоотверженному труду народа СССР стала могучей высокоразвитой державой, обладающей первоклассной социалистической индустрией и сельским хозяйством, передовой наукой и культурой, с устойчивым жизненным уровнем населения, располагающей несокрушимой оборонной мощью…

В этот знаменательный день Виктор Губарев вручил красный билет новому бойцу партии — майору Вооруженных Сил РФ, участнику специальной военной операции на Украине Андрею Вишнякову, а студенту Северо-Восточного федерального университета Тамерлану Колодезникову — комсомольский билет. Под звуки фанфар лидер коммунистов Якутии наградил медалью ЦК КПРФ «В ознаменования столетия образования СССР» наиболее отличившихся коммунистов — генерального директора Управления автомобильных дорог РС(Я) Семена Филиппова, кандидата педагогических наук Саргылану Гоголеву, председателя Совета старейшин РС(Я) Люлию Григорьеву, доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Романа Десяткина, заместителя председателя ЦИК РС(Я) Александра Власова и других.

На собрании с яркими речами выступили: член Якутского рескома КПРФ, доктор философских наук, профессор Лазарь Филиппов, комсомолка, многодетная мама Мария Ларионова ируководитель Администрации главы и Правительства РС(Я) Георгий Михайлов.

К удивлению многих, высокопоставленный чиновник говорил почти как истинный приверженец коммунистической идеологии. Он с большой теплотой вспомнил о своем октябрятском и пионерском детстве, о пионерской дружине, которой руководил, будучи ее председателем. Искренне поведал о своем отце-коммунисте, секретаре парткома Жарханского наслега Сунтарского района, который испытал настоящее потрясение, когда запретили Коммунистическую партию и разрушили СССР.

Обращаясь к залу, Георгий Михайлов сказал: «В те сложные годы многие из вас тоже были выкинуты на улицу, но вы, несмотря на трудности, сумели сохранить свои идеалы. Мы, северные люди, никогда не теряем надежду. Мы верим в соседей, друзей, коллег, соратников. И благодаря взаимной поддержке трудимся. Действительно, человек, который любит труд, он всегда будет востребован». Он выразил сожаление, что сейчас многие не прививают любовь к труду своим детям и внукам и сообщил, что в республике 2023-й объявлен Годом труда.

— Сегодня, когда на нашу страну ополчился весь коллективный Запад, когда мы прошли два с половиной года пандемии, когда объявлены всевозможные санкции и идет Специальная военная операция, мы, не взирая ни на какую партийную принадлежность, ни на какие свои вероисповедания, должны объединяться. Только вместе мы можем добиться победы, — заметил высокопоставленный чиновник. И завершая свое выступление, поздравил собравшихся со 100-летием образования СССР.

Большой праздничный концерт удался на славу. Артисты пели, танцевали и декламировали стихи о Родине, большевиках-ленинцах, комсомольских стройках, дружбе народов, об освоении новых земель. Концерт украсили яркие и эрудированные ведущие Марина Павлова и Иван Тарасов, быстро зажегшие и настроившие и зрителей, и звездных участников на нужный лад. К слову сказать, режиссер Людмила Антипина,сценарист Жанна Николаева, являющиеся одними из организаторов данного вечера, со своими обязанностями справилась блестяще.

Участники ансамбля «Раздолье» спели комсомольскую песню — «Там вдали, за рекой» — выше всяких похвал. Видимо, эта потрясающая песня так сильно задела зрителей, что чувствовалось: им тоже хочется, несмотря на невзгоды, совершать подвиги ради спасения Родины и народа.

Артисты Государственного театра юного зрителя в образах основоположников Якутской автономии Максима Аммосова, Платона Ойунского и Исидора Барахова произвели на собравшихся сильное впечатление своей феноменальной памятью, а главное — высокохудожественным эмоциональным исполнением блистательных революционных произведений о великих делах первых большевиков-ленинцев.

Действующие пионеры из Жатайской средней школы, кстати, лауреаты Всероссийского конкурса «Земля талантов», в красивой пионерской форме, трогательно исполняя песни, декламируя стихи и кружась в танце, получили высокую оценку зрителей. Они своей литературно-танцевальной композицией «Будь готов» до глубины души потрясли даже самых стойких якутян, возвратив их в счастливые пионерские годы и заставив вновь и вновь пережить радость пребывания мальчишек и девчонок в счастливой Стране Пионерия. Зал им рукоплескал и кричал «Браво!».

Девушки из Государственного вокально ансамбля «Туймаада» песни «Журавли» и «Где прячется враг?» исполнили так замечательно, что при первых же звуках в зале все замерли, а многие не смогли сдержать слез, настолько они проникли в души, воссоздавая боль прошедшей войны и радость Великой Победы. Во время исполнения песен на экране показали озеро Ильмень, что в Новгородской области, где 23 февраля 1943 года в боях за освобождение Старой Руссы (в одном из самых кровопролитных сражений за время Великой Отечественной войны) героически погибли более шестисот славных сынов народа саха.

Мне кажется порою, что солдаты

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Внимательно вглядываясь в давние кадры военных лет, каждый сидящий в зале, наверное, автоматически мысленно провел параллель с нашими ребятами-коммунистами, которые сегодня мужественно сражаются на передовой. Это доброволец, заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, лидер коммунистов столицы Якутии, командир взвода Савва Михайлов,второй секретарь Алданского райкома КПРФ, командир взвода десантно-штурмовой бригады Анатолий Потеруха, секретарь Жатайской первичной партийной организации, сотрудник Центра занятости города Якутска Игорь Бугаенко, второй секретарь Сунтарского райкома КПРФ Анатолий Семенов, бывший первый секретарь Ленского райкома КПРФ Павел Шерстянников, стойко воюющий с самых первых дней Специальной военной операции на Украине, молодые коммунистыиз Олекминска Алексей Самарин, Владимир Гамлий и многие-многие другие…

К сожалению, в одном материале всех коммунистов не перечислишь. Как они там?! Мы очень переживаем. Но знаем, что они очень смекалисты, умеют не только хорошо стрелять, но и выживать в самых тяжелых условиях… Например, Анатолий Семенов прямо в окопе соорудил печку из глины, за что получил огромную благодарность от ребят.

Фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом», ставшая во время Великой Отечественной войны крылатой, остается актуальной и по сей день. Как сообщил первый секретарь Усть-Алданского райкома КПРФ Геннадий Оллонов, пятеро ребят, членов Федерации по пулевой стрельбе, перед самой отправкой на фронт в конце сентября подали заявления о вступлении в ряды КПРФ. К сожалению, второй секретарь райкома партии, известный производственник Варвара Тордуянова, имеющая доступ к партийному сейфу, выехала в Якутск для съемки по республиканскому телевидению, по этой причине молодые люди не успели получить партийные документы. Но они сказали, что после войны обязательно получат красные билеты. «А если погибнем, считайте нас коммунистами». Это Гаврил Попов, Андрей Карпов, Владимир Татаров, Владимир Григорьев, Александр Самсонов.

Страшно, но недавно сообщили о гибели Гаврилы Попова…

Зрители очень тепло и радушно встретили песню о родной земле в исполнении народного артиста РС(Я), солиста Театра оперы и балеты имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Суоруна Омоллоона, коммуниста Григория Петрова, музыкально-хореографическую композицию «Над Россией моей», поставленную народным ансамблем эстрадного танца «Тетрис», красочную коллекцию танцев «Дружба народов» в исполнении образцового танцевального коллектива «Бриллианты Якутии» и другие номера, которые единой романтической нитью связали все поколения советских людей разных национальностей.

В выступлениях на протяжении всего концерта отчетливо слышались отклики давних лет: перед глазами проносились дороги Гражданской войны, первых пятилеток, Великой Отечественной войны и послевоенные годы, когда жизнерадостные, умные, освещенные обаятельной улыбкой и неистощимой энергией лица Советской страны теперь уже восстанавливали разрушенное народное хозяйство — поднимали целину, возводили новые города… А когда ребята пели и читали стихи о Родине, любви к родной земле, об энергичных людях, то уже невольно перекидывали нас в сегодняшний день.

И мы на экранах увидели до боли знакомые родные лица известных советских людей, с именами которых связаны освоение алмазных месторождений, Всесоюзные ударные комсомольские стройки — БАМ, Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, Вилюйская ГЭС, Депутатский ГОК, поднятие целины, возведение прекраснейших комсомольских городов…

«Какое же замечательное дело инициировал Якутский реском КПРФ» — сказала рядом сидящая заслуженный экономист РСФСР Анна Кондратьева, 49 лет отработавшая на одном предприятии — ГОССНАБе, радуясь, как зрители зорко следят за всем действом, происходящим на сцене, ведь ранее никто еще так наглядно и убедительно не показывал и доступно не рассказывал им о Стране Советов — некогда могучем СССР, о Ленинском комсомоле, о том, как работали и мечтали, учились и отдыхали одной интернациональной трудовой семьей советские люди. Пели песни на разных языках, аплодировали народным танцам под самобытные инструменты.

После собрания и концерта первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев, председатель Совета ветеранов комсомола Зоя Рожина и другие отметили, что мероприятие «Мой адрес — Советский Союз» мудро учит и прививает людям любовь к Родине, уважение к старшему поколению, воспитывает патриотизм и высокие нравственные качества.

— Пользуясь случаем, хочется похвалить главного организатора — Зою Рожину, ее помощников, члена Якутского рескома КПРФ Галину Кокшарскую, второго секретаря Якутского горкома КПРФ Вячеслава Макарова и всех устроителей,за отлично организованное яркое и солнечное действо. Благодаря им в сердцах многих якутян вновь появились надежда и вера, что народ, объединившись, способен и может восстановить Союз государств, у которых главными ценностями были, есть и будут честность, порядочность, справедливость, равноправие, взаимовыручка и дружба, — подвел итог праздника первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев.

P.S. На следующий день, 22 декабря, Виктор Губарев с новогодними подарками для детей и солдат вылетел в Донецк.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Фото Светланы НЕГНЮРОВОЙ