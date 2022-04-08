08.04.2022
19:05
170
Образование
Пятерка финалистов конкурса «Учитель года Якутии-2022»
После II очного этапа «Учитель-мастер» на заключительный III этап «Учитель-лидер» вышли 5 финалистов^
Завтра им предстоит пройти решающий этап «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», где будут присутствовать представители Министерства образования и науки РС(Я), общественности, средств массовой информации.
По окончании Пресс-конференции Большое жюри определит Абсолютного победителя конкурса – Учителя года республики.
Фото: пресс-службы
Источник: Дария Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРО и ПК
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