Пятерка финалистов конкурса «Учитель года Якутии-2022»

После II очного этапа «Учитель-мастер» на заключительный III этап «Учитель-лидер» вышли 5 финалистов^ Завтра им предстоит пройти решающий этап «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», где будут присутствовать представители Министерства образования и науки РС(Я), общественности, средств массовой информации. По окончании Пресс-конференции Большое жюри определит Абсолютного победителя конкурса – Учителя года республики.

Фото: пресс-службы Источник: Дария Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРО и ПК

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