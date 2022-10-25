Программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Нерюнгри

В 2022 году Якутия получила на реализацию программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» 846 млн рублей. В 37 городах и селах идет благоустройство 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в столице республики, сообщает пресс-служба управления архитектуры и градостроительства при главе республики.

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств напрямую влияет на повышение качества жизни. Важно, что в проект вовлечены не только крупные города, но и населенные пункты по всей республике», – отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщила главный архитектор республики Ирина Алексеева, в этом году в Якутии благоустраивают беспрецедентное количество дворовых территорий.

Так, в эти дни новый обновленный двор появился в центре г. Нерюнгри по адресу Дружбы народов, 10 и 10/2.



До благоустройства двор был плохо оснащен. Площадка использовалась жителями как хозяйственная территория: на устаревших турниках жители развешивали и чистили ковры. Теперь тут появились современная детская площадка с игровым оборудованием для детей всех возрастов и отдельная воркаут-зона. Также в рамках благоустройства, кроме асфальтирования проездов, заменили ограждение и установили новые урны и скамейки.

«Многие жители живут в этих домах с момента его строительства — 30 лет. Раньше здесь вообще была проезжая часть. Мы тогда своими силами сделали планировку и привели в порядок двор. Еще с тех пор мы активно участвуем во всех программах по благоустройству. И наконец мы дождались и в этом году нам сделали такой подарок, за который мы очень благодарны», — поделилась председатель ТСЖ Роза Горбач.



«Двор, действительно, очень сильно преобразился. Теперь к нам ходят дети со всего города, — рассказал житель Валерий Рига. — Надеемся, что мы его сохраним и здесь смогут играть не только наши дети, но и внуки и правнуки. Деревья вокруг мы тоже сами посадили. И сейчас питаем большие надежды, что в следующем году займем призовое место по программе озеленения».

Для участия в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» были выбраны те дворы, которые набрали больше всего голосов горожан, отметили в администрации города. Всего по дальневосточной программе в Нерюнгри благоустроили шесть дворов для многоквартирных домов по улицам Геологов, Карла Маркса, Южно-Якутская, Дружбы народов и Ленина.

Напомним, реновацию тысячи дворов в населённых пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя правительства России – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.