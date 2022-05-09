Поздравление главы Республики Саха (Якутия) с Днем Победы 9 мая

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с Днем Великой Победы!

77 лет прошло с тех пор, как советский народ ценой огромных жертв и потерь победил в страшной войне. И в год 100-летия нашей республики мы с особым волнением вспоминаем воинов — якутян, вставших на защиту Родины от гитлеровских захватчиков.

На Великую Отечественную войну призвали более 62 тысяч якутян — каждого седьмого жителя республики. Свыше 38 тысяч из них отдали свою жизнь за освобождение мира от нацизма. Мы гордимся якутянами — Героями Советского Союза, каждым солдатом Великой Отечественной Войны!

В нашу Победу свой огромный труд внесли труженики тыла республики. В годы войны Якутия давала стране золото, олово, слюду, пушнину. Город Алдан за трудовой подвиг был удостоен в 2021 году высокого звания «Город трудовой доблести». Дети, женщины, старики – все трудились для Победы. 1 августа 1941 года, по инициативе трудящихся Якутии для помощи фронту был создан «Фонд обороны». На пожертвования якутян были построены две танковые колонны, три эскадрильи самолетов, именные танки, самолеты, катера. Якутия была центром перегоночной трассы «АлСиб», ставшей одной из слагаемых победы.

А в 1945 году на стенах и колоннах Рейхстага появились надписи: «Мы из Якутии». Мы гордимся вами, дорогие земляки!

Все меньше мы видим на параде 9 мая ветеранов, прошедших сквозь огонь войны, защитивших Родину от фашистов. Наш долг – увековечить имена всех, кто участвовал в этой войне. Создавать мемориалы, памятники, хранить память о подвигах, защищать историческую память. Чтобы наши дети и внуки помнили о великом подвиге и выросли настоящими патриотами.

Сегодня Национальным архивом республики оцифрованы архивы республиканских военкоматов. В систему введены данные о 61 665 воинах — якутянах, призванных из Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это нужно знать!

Каждый год десятки тысяч якутян идут в строю Бессмертного Полка с портретами своих родных, прошедших войну. Когда внук несет портрет своего прадеда – это символично. Победа для нас священна.

Особенно она важна сегодня, когда враждебные силы вновь угрожают нашей стране и всему миру. Мир не хочет помнить, какой ценой мы защитили народы от фашизма. Сегодня уже дети и внуки победителей встали на защиту Отечества. И в этом строю – якутяне.

9 мая всегда будет для нас особой датой. Это память, которую бережно хранит каждая семья.

С Днём Победы в Великой Отечественной Войне!

Крепкого здоровья Вам, Вашим родным и близким, дорогие якутяне, а главное – мира нам всем на долгие годы!