Получить новую профессию бесплатно

Обучится новой востребованной на рынке труда профессии бесплатно возможно по федеральному проекту «Содействие занятости». В Якутии оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

В учреждении отметили, что партнерами в реализации проекта в 2022 году стали 25 центров обучения из числа организаций средне профессионального и высшего образования, которые предлагали по всей республике около 500 образовательных программ по 60 компетенциям. Также в 2023 году есть потенциал расширения сети центров обучения в 2 раза, а также увеличения количества доступных компетенций более чем в 3 раза.

— По итогам 2022 года в республике обучилось 2412 человек. Наибольшее количество заявок на обучение поступило от молодых мам — более 700 человек, а также от граждан в возрасте старше 50 лет — более 450 человек. Женщины с детьми предпочитали выбирать профессии бухгалтера, кадровика и графического дизайнера. Люди старшего возраста стремились обучится практическим навыкам и выбирали профессии повара, кондитера, парикмахера и т.д., — рассказал директор ЦОПП Владислав Хабаров.

На 2023 год Правительством РФ запланировано свыше 2,5 млрд рублей направить на бесплатное обучение. По предварительным подсчетам более 46 тыс. граждан имеют возможность пройти переобучение бесплатно.

Дополнительное образование будет доступно безработным гражданам, сотрудникам, находящимся под риском увольнения, отдельным категориям граждан в возрасте до 35 лет, людям старше 50 лет, женщинам с маленькими детьми, а также беженцам с Украины.