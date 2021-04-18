Под снегом и в овациях. Всемирный день цирка в Якутске

В Международный день цирка Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея РАСТОРГУЕВЫХ подарил зрителям невероятное событие.

В сквере, прямо на открытом воздухе, для горожан были организованы номера, игры с клоунами, флешмоб мультгероев, раздавались сладости для детей. Мероприятие вели Александра НИКОЛАЕВА и Анастасия РЕБРОВА.

А на манеже цирка состоялось представление в честь юбилея заслуженного артиста Якутии, иллюзиониста Дмитрия КОЛОСОВА «Разоблачение Шерлока». Праздник начинался уже с фойе — фотовыставка событий из жизни юбиляра, яркие номера артистов самого цирка и приглашенных фокусников. Героя вечера поздравили первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав ЛЕВОЧКИН, глава Мегино-Кангаласского улуса Николай СТАРОСТИН, управление культуры Мегино-Кангаласского улуса. Дмитрию Федоровичу вручили Почётную грамоту от Министерства культуры Якутии, приветственный адрес от коллектива Сахацирка, почетную грамоту от Рескома профсоюзов работников культуры и была озвучена приятная новость, что артист занесен в Книгу почёта Мегино-Кангаласского улуса «Мэнэ аат». В этот торжественный вечер были отмечены почётным знаком «Отличник культуры РС(Я)» сотрудники цирка: заведующий режиссерским управлением Алексей ПОПОВ, звукооператор Юрий АНДРЕЕВ, артисты цирка, жонглеры «Трио Аттар»: Роман РОМАНОВ, Кирилл ПАВЛОВ и Дьулустан ГОГОЛЕВ.

Последовавшее затем представление показало все таланты нашего цирка. Всемирно известные приключения известного сыщика Шерлока ХОЛМСА, его соратника доктора ВАТСОНА, помощницы мисс ХАДСОН и инспектора ЛЕЙСТРЕДА на манеже разнообразился сюжетом, герои пытаются разоблачить известного фокусника КОЛОСОВА, подозревая, что он шарлатан и обманщик. В программе вечера блистали гимнасты, канатоходцы, клоуны, артисты балета и оркестра. Людям помогали дрессированные животные и птицы. Конечно, в шоу были и невероятные фокусы в исполнении самого юбиляра и его известных коллег по магическому цеху — Алексея ГОЛЬДЕРОВА, Сергея ГУЧИКОВА, Дьулустана ПАВЛОВА, Алексея КУПРИЯНОВА.

Один из известных якутских фокусников Алексей ГОЛЬДЕРОВ передал свои поздравления через Sakhalife:

— Поздравляю с юбилеем нашего дорогого Дмитрия Фёдоровича! Пользуясь случаем, хочется вспомнить один случай из моего детства. К нам в Верхоянск на гастроли приехал якутский цирк, я в то время учился в начальных классах. Дмитрий КОЛОСОВ показывал классический номер с платками, я вышел на сцену и постарался так сильно завязать платки. Я тогда только научился завязывать шнурки на своих ботинках и представлял, что я завязал эти платки так, что будет очень трудно их затем развязать. Но к моему большому удивлению фокусник подул на них и развязал одним движением! Загадка этого номера меня преследовала до тех пор, пока я не стал по — настоящему заниматься фокусами. Когда я начинал, до платков ещё не доходил, были карты, шарики и тому подобное, возможно если бы этот трюк с платками не поразил бы меня, то я бы, наверное, и не стал фокусником. Поэтому я благодарен артисту за тот день, который оставил такое сильное воспоминание и впечатление. Желаю здоровья, успехов нашему неповторимому Дмитрию Фёдоровичу!



Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала коллективу Сахацирка имени Марфы и Сергея РАСТОРГУЕВЫХ