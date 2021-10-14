Почему важно вовремя передавать показания счетчика газа?

Потребителям настоятельно рекомендуетсяпроверить состояние лицевого счета и погасить имеющиеся задолженности за потребленный газ. Это поможет абонентам сохранить комфорт и избежать лишних расходов.

С начала текущего года газораспределительной организацией направлено более 18 тысяч уведомлений о задолженности по республике, из них более девяти тысяч выписаны в городском округе «город Якутск».

Со стартом отопительного сезона контроль за задолженностью по лицевому счету необходим, поскольку ограничительные меры по газоснабжению могут быть применены к должникам в случае неоплаты более двух месяцев подряд, в том числе по расчетному начислению*, предупреждают в Управлении газораспределительных сетей. Расчетное начисление означает, что объем потребленного газа при отсутствии передачи показаний счетчика (до трех месяцев подряд) рассчитывается, исходя из среднемесячного объема. При этом, отключения от газоснабжения могут применяться не только в отношении индивидуальных домовладений, но и к квартирам в МКД.

Передать показания счетчика и оплатить за газ удобно через личный кабинет клиента на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз», где можно увидеть историю платежей, оформить заявки на услуги онлайн и обратиться к специалистам. При оплате через личный кабинет комиссия не взымается. Кроме того, для удобства абонентов работает чат-бот –автоматический виртуальный помощник в мессенджерах Telegram и WhatsApp (8924-870-70-09).

Своевременная оплата за газ поможет потребителю избежать лишних расходов по отключению и повторному подключению газоиспользующего оборудования, поскольку оплата этих работ является обязанностью абонента**.

В случае, если абонент не предоставил показания счетчика в течение трех месяцев подряд, объем расхода газа определяется в первые три месяца исходя из объема среднемесячного потребления газа, начиная с четвертого месяца – в соответствии с нормативами потребления газа. После этого возобновление определения объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа происходит только после контрольной проверки поставщиком газа по заявке абонента***.

Действующие тарифы и подробная информация о порядке расчетов за газ опубликована на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз».

Напомним, что в 2020 году ввиду эпидемиологической ситуации действовали ограничения правительства, согласно которым запрещались мероприятия по отключению от коммунальных услуг в случае неуплаты. 1 января 2021 года истек период действия запрета, в том числе за неоплату потребленного газа, введенных Постановлением Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 года.

*п.21, п.31 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» №549, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г.

**п.48 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» №549от 21.07.2008

***п.31 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»№549 от 21.07.2008 г.