Победительница получила невероятный приз — путевку в Якутию!

Нина РОМАНОВА из Магаданской области стала одним из восьми победителей Большого дальневосточного квеста. В финал квеста, который в этом году проходил в онлайн-формате с 22 ноября по 10 декабря, вышли 24 человека. 8 из них стали победителями и обладателями главных призов – путёвок на двоих в один из регионов Дальнего Востока.

“Конкурс очень интересный и познавательный, и, к тому же, даёт возможность выиграть такие невероятные призы! Участие в нем может принять абсолютно каждый! Спасибо всем, кто за меня голосовал и поддерживал. О Якутии знаю, что это самый большой субъект России, с большим ресурсным потенциалом, невероятно разнообразной природой, и очень интересной культурой. Однажды мне довелось ехать из Владивостока в Магадан и, конечно, путь пролегал по территории Якутии. И уже тогда она поразила меня своей красотой. Появилось желание открыть для себя этот регион”, — прокомментировала Нина Романова.

Обладательница путевки планирует посетить республику летом. “Хочу прикоснуться к первозданной природе, попробовать национальную кухню, познакомится с самобытной культурой, и конечно с людьми”, — отметила она.

«На Дальнем Востоке и в Якутии есть уникальные места, доступные для посещения. За последние годы растет приток туристов из российских регионов, есть большой запрос на региональные туристические направления и нашей задачей сегодня является повышение качества турпродуктов», — заявлял ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Туроператоры Якутии сегодня предлагают порядке 280 турпродуктов различных направлений: ставшие традиционными- экологический, промышленный, деловой, этнографический,экстремальный, получили развитие авторские туры, научный и сельский туризм. В регионе действует более 360 природных и культурно-исторических достопримечательностей и 162 музейных комплекса.



Добавим, что победителями дальневосточного квеста, целью которого является популяризация турпродуктов Дальнего Востока стали 8 человек. Так поездку в Амурскую области выиграла Екатерина Дмитриева, Николай Кононов отправится в путешествие по Камчатке, Анастасию Абрамову ждёт тур в Магаданскую область, Кристина Третьякова посетит Приморский край, увидеть достопримечательности Бурятии сможет Александра Матвеева, Сахалинская область примет в гости Анатолия Дмитриева, а Анна Сольжиграсова сможет побывать в Хабаровском крае. В этом году участниками Большого дальневосточного квеста стали 2 386 человек со всей страны.