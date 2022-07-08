08.07.2022
22:00
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Спорт

Победитель марафона Александр Моедо: Все справедливо и по правилам!

Олёкминский спортсмен Александр Моедо прокомментировал свою победу в марафоне на 42 км VIII Спортивных игр народов Якутии. Спортсмен стал первым после дисквалификации представителя Якутска Ивана Маркова, передаёт ЯСИА

«Это мой первый марафон, поэтому я к нему усердно готовился. Среди соперников были прошлые чемпионы, также я вчера бегал на дистанции 10 км. Давление было сильным, но все же я смог собраться и успешно финишировать. Дисквалификацию спортсмена Якутской сборной считаю справедливым и по правилам. Вместо заявленного легионера пробежал абсолютно другой», — поделился Александр Моедо.

Отметим, что олёкминский спортсмен финишировал вторым после Ивана Маркова с отрывом всего в 4 секунды. После протеста трёх сборных результат финишировавшего первым Маркова был аннулирован . Протест объявили на основании того, что марафон пробежал другой участник вместо заявленного.

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Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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