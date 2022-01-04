По факту гибели малолетней девочки в Мирном возбуждено уголовное дело

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности — по факту обнаружения тела 8-летней девочки во дворе своего частного жилого дома.

Установлено, что ребёнок скончался в момент игры с домашней собакой на огороженной территории. Следов укусов не имеется.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.