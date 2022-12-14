10 декабря Народный вокальный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и Государственный оркестр Якутии впервые представили совместный проект «Песни СССР» в театре юного зрителя в городе Алдане.

В насыщенной концертной программе прозвучали знакомые и любимые многими песни советских лет, которые погрузили зрителей в атмосферу XX века.

Зрители тепло встречали солистов ансамбля Инну Самойлову, Дину Блохину, Алену Зайцеву, Анатолия Романовича, Ольгу Гаврилову, Юлию Вершута, Олега Мартеля, Ларису Солошенко. Каждое исполнение любимых песен «Капель», «Песня о любви», «У природы нет плохой погоды», «Главное ребята – сердцем не стареть», «Голубая тайга», «В моей душе покоя нет», «Проснись и пой», «Верни мне музыку», «Эхо любви» и других сопровождалось бурными аплодисментами.

Прекрасная подача популярных песен легендарной эпохи и богатое звучание народных инструментов окунули присутствующих в мир прекрасных песен, наполненных глубоким смыслом, берущих за душу и создающих особое настроение.

В завершение творческого вечера прозвучала популярная «Песня остается с человеком», которая была встречена восторженными аплодисментами.

Зрители получили настоящее удовольствие от концерта. Они надолго запомнят задушевную атмосферу и сохранят то светлое настроение, которым зарядились в этот вечер.