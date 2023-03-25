25.03.2023
17:48
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Общество

Первый конкурс «Лидеры Юнармии» Якутии

В Якутии впервые стартовал конкурс «Лидеры Юнармии», в котором участвуют руководители структурных подразделений всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», представители военно-патриотических и спортивных клубов, общественных организаций и движений патриотической направленности.

Всего на конкурс поступило 34 проекта из 9 районов Якутии.

В финале конкурса приняли участие 34 юнармейца, которые презентовали себя, защищали авторские социальные проекты и отвечали на вопросы жюри.

В своем выступлении председатель жюри — Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева сказала: «Сегодня, мы проводим Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лидеры ЮНАРМИИ», новые условия жизни диктуют нам свои требования, заставляют задуматься о важных вещах, о роли каждого из нас в воспитании молодежи в духе патриотизма, в привитии им любви к семье, школе, городу, малой родине и родной стране».

Вручили награды победителям — начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» — российский гимнаст, Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, призёр Олимпийских игр Никита Нагорный, председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, Министр  по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РС(Я)

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