20.07.2022
09:50
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Светская хроника
Первые концерты в Москве и Питере певицы из Якутии Green Apelsin
«Почувствовала себя рок-звездой». Певица Green Apelsin успешно завершила первые сольные концерты Молодая певица с чарующим голосом Анжела Жиркова — Green Apelsin провела два сольных концерта в Москве и в Санкт-Петербурге. Тысячи поклонников ее творчества посетили первые концерты молодой певицы.
«Акустический вечер на удивление был жарким! Это было так неожиданно. Вы пели, хлопали, танцевали, дарили подарочки! Мы еще раз встретимся и подарим друг другу незабываемые эмоции», — написала певица. Делимся первыми кадрами с концерта в Санкт-Петербурге, сообщает тгк Yakutsk News. Фото и видео: greenapelsin7
Фото: greenapelsin7
Источник: тгк Yakutsk News.
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