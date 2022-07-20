20.07.2022
09:50
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Светская хроника

Первые концерты в Москве и Питере певицы из Якутии Green Apelsin

«Почувствовала себя рок-звездой». Певица Green Apelsin успешно завершила первые сольные концерты Молодая певица с чарующим голосом Анжела Жиркова — Green Apelsin провела два сольных концерта в Москве и в Санкт-Петербурге. Тысячи поклонников ее творчества посетили первые концерты молодой певицы.

«Акустический вечер на удивление был жарким! Это было так неожиданно. Вы пели, хлопали, танцевали, дарили подарочки! Мы еще раз встретимся и подарим друг другу незабываемые эмоции», — написала певица. Делимся первыми кадрами с концерта в Санкт-Петербурге, сообщает тгк Yakutsk News. Фото и видео: greenapelsin7

Фото: greenapelsin7
Источник: тгк Yakutsk News.

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