Первое золото сборной Якутии принесла бегунья, ее поддержали прыгуны и девочки-борчихи

Признаться, мало кто кроме самой героини и ее тренера, рассчитывал на золотую медаль в такой сложной дисциплине легкой атлетики, как бег с барьерами на 110 м. И сегодняшняя победа 15-летней Аксиньи Пановой из пригородного села Табага стала для всех нас приятным сюрпризом. Хотя сразу после забега Аксинья призналась, что была уверена в своей победе: «Было эмоционально тяжело. Я знала, что буду первой. Тренировались очень долго и усиленно. Здесь мне надо было хорошо настроиться, но я знала, что со мной мой тренер, который поддерживает меня постоянно. Для меня большая гордость взять первое золото для родной республики», — сказала она в интервью ЯСИА. Ее результат – 14,86 сек – личный рекорд.

Юная бегунья ныне пойдет в 9-й класс Табагинской средней школы, так что у нее с тренером еще есть время для покорения новых вершин.

Петр Александрович Нечаев – опытнейший наставник нашей республики в такой нелегкой легкой атлетике, в столичной ДЮСШ-1 он воспитал таких известных спорстменов-универсалов, как Диана Адасько, его собственный сын Александр Нечаев, Денис Федоренко, Иван Топорков, Игорь Чудинов и многие другие. И его многолетний труд отмечен высокими званиями: старший тренер-преподаватель высшей категории, заслуженный тренер РС(Я), почетный работник образования РФ, отличник образования РС(Я).

Цветочная церемония награждения проходит через час после окончания соревнований, так что у вечно торопящихся журналистов, передвигающихся с одного места состязаний на другое где попутными автобусами от пресс-центра, где на такси, чаще всего не остается времени запечатлеть это памятное для юныхз спортсменов, их тренеров и родителей событие. А награждение медалями происходит уже с 20 часов по месту проживания детей в лагере “Океан”, что в 30 км от города. Так что, поскольку мы живем в противоположном конце Владивостока – в кампусе ДВФУ, к нашему глубочайшему сожалению, мы лишены возможности присутствовать на этом кульминационном моменте. Сегодня вечером Петр Александрович тоже не поехал на награждение.

До обеда в спорткомплексе “Фетисов-арена” прошли предварительные схватки в вольной борьбе среди девочек. Когда я уже уехал оттуда, пришло приятное известие, что две наши девочки вышли в финал. Просмотрев первую схватку Жанны Докторовой в весе до 39 кг, был доволен ее выступлением. И не зря – она вышла в финал, и с ней также в финальную стадию прошла другая представительница нашей республики Амелия Лаптева (46 кг). Однако обе они упустили возможность взойти на высшую ступеньку пьедестала почета – Жанна уступила Машхуре Абдусумаевой из Узбекистана, а Амелия проиграла Полине Бочкаревой из первой команды Приморья.

Кстати, в весе до 50 кг боролась Маргарита Ярыгина из Сибирского федерального округа, не уронив чести знаковой в мире борьбы фамилии, она стала чемпионкой.

В общекомандном зачете по спортивной борьбе после первого дня с большим отрывом лидирует сборная Узбекистана, за ней хозяева — Дальневосточный ФО, и пока на третьем месте Сибирский ФО.

Ну и наконец, свои основные надежды в части пополнения медалей мы возлагали на второй вид якутских прыжков – ыстанга. Несмотря на моросящий с ветерком дождь, соревнования начались по расписанию. Если вчера мы полностью уступили в прыжках среди девочек, то сегодня, проявив волю и упорство, в борьбу за призовое место ввязалась прыгунья из Мирного Ксения Калачевская. И она справилась, прыгнув на 21 м 23 см и завоевав серебряную медаль. Ксении 14 лет, она окончила седьмой класс, тренируется у Ивана Андреевича Устинова, специализируется в тройном прыжке. Она выиграла отборочные на “Дети Азии” республиканские соревнования и была вклбчена в сборную команду. она заняла первое место. Теперь Ксении нужно не потерять набранного темпа и выступить завтра в куобахе как можно успешнее.

Ну а среди юношей повторился вчерашний сюжет – поменялись только цифры в итоговом протоколе. Даниил и Валентин готовы побороться с сибиряком. Кстати, двукратный уже чемпион Игр “Дети Азии” по якутским прыжкам Руслан Праздницын занимается у того же тренера, у которой во время учебы в Томске тренировался абсолютный чемпион республики и Игр Манчаары Юрий Гаврильев.

В итоге 1 августа мы с 9 медалями (1 золотой, 5 серебряными и 3 бронзовыми) поднялись в турнирной таблице на два пункта вверх – с 10-го на 8-е. Пусть небольшой, но прогресс!

Итоги турнира по якутским прыжкам

VII Международные спортивные игры «Дети Азии».

1 августа 2022 г., г. Владивосток, стадион “Динамо”.

1. Екатерина Осоргина (СФО) — 21.54

2. Ксения Калачевская (Саха) — 21.23

3. Екатерина Савранская (Приморье) — 20.59

1. Руслан Праздницын (СФО) — 39.36

2. Данил Володин (Саха) — 37.75

3. Валентин Васильев (Саха) — 37.05

Итоги турнира по женской борьбе

VII Международные спортивные игры «Дети Азии».

1 августа 2022 г., г. Владивосток, КСК “Фетисов-Арена”.

До 33 кг

1. Шохиста Шоназарова (Узбекистан).

2. Александра Федорова (Москва).

3. Валерия Сластина (СФО).

До 39 кг

1. Машхура Абдумусаева (Узбекистан).

2. Жанна Докторова (Саха-Якутия).

3. Вероника Подкорытова (УФО).

До 46 кг

1. Полина Бочкарева (Приморский край).

2. Амелия Лаптева (Саха-Якутия).

3. Арьяна Лхамаева (ДФО).

До 50 кг

1. Маргарита Ярыгина (СФО).

2. Хусниобод Султанназирова (Узбекистан).

3. Сельби Захирова (Туркменистан).

До 54 кг

1. Мария Белясова (СФО).

2. Сабина Питерянкина (Приморский край).

3. Бахора Жумакулова (Узбекистан).

До 62 кг

1. Мухае Рахимжанова (Узбекистан).

2. Арина Алексеева (Татарстан).

3. Анастасия Каркина (ДФО).

До 66 кг

1. Евангелия Бережнова (Москва).

2. Асалой Амангельдиева (Узбекистан).

3. Светлана Низовцева (ДФО).

Общекомандный зачет

1. Узбекистан — 142 очка.

2. Дальневосточный ФО — 91 очко.

3. Сибирский ФО — 75 очков.