Узнайте свой психологический возраст: сколько синиц вы видите в парке?

Прогулка в зимнем парке

психологический возраст сколько синиц вы видите в парке

Тест на психологический возраст: сколько синиц вы видите?

Зима. Тихий парк. Снег лежит на ветках, будто кто-то бережно укрыл их перед сном. Между деревьями уходит дорожка. Скамейка ждёт весны. А на ветвях сидят синицы — маленькие жёлтые огоньки среди белого и голубого.

Одну видно сразу. Вторую — чуть дальше. Третья распушилась и стала похожа на тёплый клубочек. Кажется, всё просто: вот птица, вот ещё одна. Но стоит присмотреться — и парк начинает выдавать свои секреты. За тонкой веточкой обнаруживается чёрная шапочка. В глубине кроны — белая щёчка. А то жёлтое пятнышко вдали — тоже синица или солнечный свет?

Посмотрите на картинку. Не спешите. Пусть взгляд погуляет по веткам, задержится у стволов, заглянет туда, где снег кажется особенно густым. Сколько синиц удалось найти?

Запомните число и выберите свой вариант. Только договоримся: это игра, а не научный способ определить психологический возраст. Возраст здесь — условный образ. Можно примерить его на себя, а можно улыбнуться и оставить на заснеженной ветке.

Увидели от 1 до 4 синиц

Ваш психологический возраст — около 40 лет.

Вам достаточно нескольких ярких деталей, чтобы почувствовать всю картину. Снег. Парк. Птицы. Тишина. Не обязательно пересчитывать каждую синицу, чтобы понять: здесь хорошо.

Возможно, сегодня вам хочется поменьше задач. Даже таких маленьких, как поиск птиц. Не проверять. Не доказывать. Не стараться заметить больше остальных. Просто постоять на дорожке и посмотреть, как на ветку опускается снег.

Иногда самое взрослое решение — не превращать прогулку в соревнование.

Нашли от 5 до 8 синиц

Ваш психологический возраст — 28–32 года.

Вы уже успели рассмотреть парк, но пока не собираетесь проверять каждую веточку. Вам интересно искать — и не менее интересно просто любоваться.

В этом ответе есть настроение человека, который учится договариваться с собой. Немного внимания деталям. Немного свободы. Можно найти ещё пару птиц, а можно мысленно присесть на скамейку и достать термос.

Не все тайны требуют разгадки. Но к некоторым всё-таки хочется вернуться.

Заметили от 9 до 12 синиц

Ваш психологический возраст — 20–25 лет.

Вот здесь начинается азарт. Большинство птиц уже найдено, но взгляд снова возвращается к дальним веткам. Кажется, там кто-то есть. Нужно только чуть внимательнее посмотреть.

В этом результате — настроение любопытства. Когда хочется заглянуть за поворот, открыть последнюю страницу, заметить то, мимо чего прошли другие. Не ради победы. Хотя победа тоже не помешает.

Парк уже почти раскрыл вам свои секреты. И всё же одна маленькая жёлтая грудка не даёт спокойно уйти.

Нашли ровно 13 синиц

Ваш психологический возраст — около 45 лет.

В этой игре вам достаётся образ спокойного наблюдателя. Не того, кто смотрит быстрее всех, а того, кто умеет задержать взгляд.

Вы добрались и до ближних веток, и до дальних. Заметили очевидное и не пропустили тихое. В таком взгляде есть терпение: картине не обязательно сразу рассказывать всё, что в ней спрятано.

Можно поискать. Можно подождать. Можно вернуться к месту, которое сначала показалось пустым.

И вдруг увидеть: синица всё это время сидела там.

Насчитали больше 13?

Ваш игровой возраст — вне расписания. Сегодня вы немного фантазёр.

Возможно, за птицу вы приняли тень, изгиб ветки или просвет между снежными шапками. Такое бывает: чем дольше всматриваешься, тем больше знакомых очертаний находишь.

Не спешите ругать себя за невнимательность. Просто пройдитесь взглядом по картинке ещё раз. Пусть каждая найденная синица покажет и голову, и тельце.

А лишнюю можно оставить воображению. Зимнему парку она не помешает.

Не нашли ни одной?

Тогда сегодня можно обойтись без возраста и без подсчётов. Возможно, вы смотрели на свет, на снег, на дорожку — и совсем не искали птиц.

Налейте чего-нибудь тёплого. Посмотрите ещё раз, если захочется. Синицы никуда не торопятся.

Количество замеченных птиц зависит от размера картинки, освещения экрана, времени поиска и множества других вещей. Оно не измеряет ни зрелость, ни характер, ни интеллект. А эти результаты — маленькие зимние истории, в одной из которых вы, возможно, узнаете своё сегодняшнее настроение.

По задумке художника SakhaLife Санни Костина на картинке спрятаны 13 синиц.

Покажите картинку другу. Пусть тоже поищет птиц. А потом сравните не возраст, а находки: кто заметил синицу за стволом, кто — на дальней ветке, а кто первым обратил внимание на пустую скамейку.

У каждого получится немного свой парк.

Другие тесты