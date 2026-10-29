Закрывают известную пекарню: Что произошло?
«Настоящая пекарня» на ул. Лермонтова оказалась незаконной
⚖️ Управа выставила требование о вывозе незаконного НТО на Лермонтова, 49
Управа Центрального округа выставила требование индивидуальному предпринимателю Третьякову Ю.А. о необходимости самостоятельно вывезти (демонтировать) нестационарный торговый объект – кондитерский павильон, незаконно размещённый на парковке по адресу: ул. Лермонтова, 49.
Ранее в ходе обследования территории было установлено, что павильон размещён вне Схемы размещения нестационарных торговых объектов и прямо на парковке, что является нарушением.
📌 Напоминаем нормы Правил благоустройства г. Якутска (утв. решением Якутской городской Думы от 30.06.2021 № 477-НПА):
- ч. 2 ст. 11 – размещение НТО допускается только на основании разрешения уполномоченного органа;
- п. 5 ч. 7 ст. 11 – запрещается размещать НТО на парковках (местах стоянки автотранспорта);
- размещение НТО допускается исключительно в местах, определённых Схемой размещения НТО, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
❗ Если предприниматель не вывезет объект добровольно в установленный срок, материалы будут направлены в Управление муниципальных инспекций для запуска процедуры согласования принудительного вывоза (демонтажа) объекта в соответствии с Положением, утверждённым постановлением Окружной администрации г. Якутска от 04.04.2011 № 74п, с отнесением всех расходов на владельца.
Призываем предпринимателей вести деятельность в правовом поле и не допускать самовольного размещения объектов.
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