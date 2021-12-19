Открылась еще одна грань личности Мандар Уус

Мандар Уус (Борис Федорович Неустроев) – человек, широко известный в республики своими талантами, выдающийся знаток и хранитель народных традиций и ремесел. Он знаменитый народный мастер, почетный гражданин Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии имени П.А. Ойунского, академик Академии духовности.

И вот на днях спортивная общественность республики узнала, что Борис Неустроев в молодости успешно занимался боксом, дважды становился чемпионом Тихоокеанского флота, был кандидатом в мастера спорта СССР.

По инициативе Федерации бокса Таттинского улуса на днях в Якутске прошел республиканский турнир по боксу на призы легендарного кузнеца. На ринг, установленный в зале бокса спорткомплекса «Триумф», вышли 48 юношей 2006-2007 годов рождения, представляющих Верхневилюйский, Кобяйский, Намский, Сунтарский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский улусы и г. Якутск, а также Училище олимпийского резерва, которые выявили лучших в 12 весовых категориях. Юных спортсменов поздравили глава Таттинского улуса М. Соров и директор Центра спортивной подготовки РС(Я) М. Пахомов.

Победителями соревнований стали: 46 кг – Максим Припузов (Хангаласский улус), 48 кг – Данил Давыдов (Хангаласский улус), 50 кг – Айсен Павлов (Якутск), 52 кг – Артем Пегов (Усть-Алданский), 54 кг – Никита Догордуров (Верхневилюйский), 57 кг – Максим Тарский (Усть-Алданский), 60 кг – Эрчимэн Лугинов (Кобяйский), 63 кг – Кирилл Клименко (Якутск), 66 кг – Валериан Богатенков (УОР/Якутск), 70 кг – Евгений Саввинов (Якутск), 75 кг – Максим Софронов (Кобяйский), свыше 80 кг – Арылхан Крылов (Якутск).

Всем победителям турнира ученики Манда Уус вручили замечательные якутские ножи. В условиях пандемийных ограничений у юных боксеров давно не было состязаний такого уровня, поэтому данный турнир оказался очень полезным в плане проверки сил и наработки спортивной практики для юных спортсменов. Тренеры боксеров отметили хорошую организацию соревнований и благодарны Федерации бокса Таттинского улуса, а также лично глубокоуважаемому Борису Федоровичу Неустроеву.