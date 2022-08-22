22.08.2022
18:04
3300
Политика
Отставка замминистра
Трубина Альбина Владимировна освобождена от должности заместителя министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и назначена первым заместителем министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) — сообщает глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev
#айсен николаев#Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)#Освобожден от должности замминистр труда и социального развития Якутии#республика саха (якутия)#Якутия
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