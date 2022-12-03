Осужденные экс-депутаты Уаров и Саввин остаются на свободе. Пока…

Экс-депутаты Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин заявили, что у них нет денег для уплаты штрафов в 8 и 10 миллионов рублей, назначенных им судом после долгого судебного процесса. Они должны были до 14 октября оплатить эти штрафы, иначе им грозило отправиться в места лишения свободы. Уже 11 ноября в Якутский горсуд поступили представления судебного пристава о замене штрафов Уарову и Саввину реальным сроком.

21 ноября судья Людмила Николаева вернула эти представления обратно из-за допущенных судебным приставом неточностей. Как сообщает тгк Торбозное радио, в материалах отсутствуют сведения о получении осужденными постановлений о возбуждении исполнительных производств, о разъяснении им прав и обязанностей. Кроме того, к представлениям приложены копии приговоров ненадлежащего качества, не заверенные надлежащим образом, не в полном объеме.

У экс-депутатов появилась пока отсрочка, но ведь судебный пристав исправит все ошибки и вновь направит представление в суд о замене штрафов лишением свободы. И снова возникнет для экс-депутатов риск лишиться свободы…

Напомним, что 11 февраля 2022 судья Якутского горсуда Татьяна Егорова после трехлетнего судебного процесса признала Уарова и Саввина виновными по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Уаров — также по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сами экс-депутаты вину в предъявленном обвинении не признали.

Суд приговорил Дмитрия Саввина к штрафу в размере 10 миллионов рублей, Александра Уарова — штрафу в размере 8 миллионов рублей. Также Уаров за мошенничество с подложными чеками и квитанциями был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей, но от этого наказания освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд установил, что подсудимые получили взятку в 900 тысяч рублей от гендиректора ОАО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова в обмен на содействие в решении вопроса о дополнительном финансировании. Уаров и Саввин содействовали тому, что в парламенте Якутии было принято постановление о выделении 95 миллионов рублей на искусственное осеменение крупного рогатого скота. На основании корректировки бюджета на 2014 год «Сахаплемобъединению» была выделена субсидия в размере 47,1 миллиона рублей.

