В институте народов Севера откроется инклюзивная мастерская традиционных ремесел

В институте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена откроется постоянно действующая мастерская, где студенты, в том числе с инвалидностью, смогут осваивать ремесленные навыки и создавать собственные изделия. Студентка 4 курса института Альбина Яптуне победила в грантовом конкурсе с проектом «Северное дело. Инклюзивная мастерская традиционных ремесел».

Альбина Яптуне приехала в Санкт-Петербург с Таймыра. Она — представительница ненецкого народа и с детства знакома с традиционным рукоделием. Сегодня она создает украшения и аксессуары из бисера, традиционные и авторские куклы, сувениры, ненецкую одежду и обувь. С 2025 года студентка принимает индивидуальные заказы и зарегистрирована как самозанятая.

«Для меня этот проект — возможность развивать свое ремесленное дело, самостоятельно работать и получать доход, несмотря на инвалидность. Я хочу показать своим примером, что физические ограничения не должны становиться препятствием для профессиональной реализации, если человек получает подходящие условия для работы», — отметила Альбина Яптуне.

На средства гранта приобретут швейные машины, оверлок, гладильную доску, утюг, портновские манекены, кольцевые лампы, стеллаж, системы хранения, расходные материалы: ткани, бисер, бусины, нитки, фетр, полимерную глину и другие. Оборудование позволит организовать полный цикл работы: от разработки и изготовления изделий до подготовки к выставкам и продажам.

«Инклюзивная мастерская — это прежде всего пространство, в котором традиционные ремесла становятся инструментом профессиональной самореализации для студентов с инвалидностью. Альбина Яптуне тем самым сохраняет культуру ненецкого народа и создает вокруг себя возможности для других», — сказала директор института народов Севера Софья Урун.

До конца октября будут организованы рабочие места и закуплено оборудование. В ноябре пройдет настройка техники и организация рабочих процессов с учетом индивидуальных возможностей участников. Затем состоится цикл практических занятий по вышивке бисером, изготовлению традиционных и авторских кукол, шитью традиционной одежды и другим видам рукоделия. Изготовление продукции и выполнение индивидуальных заказов начнется в декабре. В течение года планируется создать несколько комплектов традиционной национальной одежды. Участники проекта также будут готовить изделия к реализации: отбирать, оформлять, рассчитывать стоимость, продвигать продукцию и развивать онлайн-продажи. В 2027 году мастерская планирует представить свою продукцию на выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в Москве.