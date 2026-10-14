Владимир Индигирский о магическом вечере и первой якутской грампластинке

Лучшей культурной новостью этой недели явилось сообщение о находке первой грампластинки с голосами певцов прошлых лет: Екатерины Захаровой и Анны Егоровой, спустя через многие десятилетия эта пластинка была обнаружена в архиве Московской области. Легендарные певицы тех лет, в 1939 году с Якутска в течении сорока дней добирались до Москвы, чтобы запечатлеть якутские песни на века.

Об этом и о многом другом было рассказано за Круглым столом, состоявшего в переполненном зале Крафта Национальной библиотеки.

Мы должны быть благодарны главному инициатору идеи, составителю каталога грампластинок с голосами якутских исполнителей, директору Национальной библиотеки — Саргылане Васильевне МАКСИМОВОЙ.

Немало теплых слов адресуется главному библиотекарю Национальной библиотеки РС(Я) Сардаане Васильевне АЛЕКСЕЕВОЙ, тепло и душевно поведавшей историю, как в 1939 году в одном из подмосковных санаториев отдыхали хористки национально-драматического театра: Екатерина Захарова, Анна Егорова и фольклористка Анна Неустроева, во главе своего руководителя — композитора Марка Николаевича ЖИРКОВА.

Модератор — Сардаана Алексеева

Новоиспеченный выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского — Марк ЖИРКОВ сразу оценил вокальные данные своих артистов и предложил им записаться на грампластинку с якутскими народными песнями.

Пластинка увидела свет в 1939 году, где на одной стороне была записана песня в исполнении Е. Захаровой, на другой — Анны Егоровой в сопровождении на рояле Марка Жиркова. Более того, участники поездки успели выступить на территории ВДНХ, в павильоне «Говорящее письмо».

Среди записанных песен было произведение «О Северном полюсе» на слова В. Новикова — Кюннюк Урастырова на музыку Марка Жиркова, «Кукушка» Екатерины Захаровой.

Что касается находки раритетной пластинки, была осуществлена благодаря внимательному изучению сведений из каталога граммофонных пластинок, опубликованного в 1940 году, а также из воспоминаний очевидцев, любителей музыки. В результате поисковой работы оригинал первой якутской грампластинки был найден в Государственном архиве кинофотодокументов в г. Красногорске Московской области.

Сохранившаяся первая якутская грампластинка имеет особую ценность, поскольку в ней зафиксирован неповторимый голос «Якутского жаворонка» 19-летней ЕКАТЕРИНЫ ЗАХАРОВОЙ (1920-1945), прожившей всего 25 лет.

Не менее волнительным является выразительный голос певицы 24 лет АННЫ ЕГОРОВОЙ (1915-1995), представивший якутскую вокальную музыку за пределами Якутии. Словом, обнаруженная запись позволяет услышать голоса якутских певцов прошлых лет и воссоздать реальную картину музыкально-творческой атмосферы предгрозовых военных лет.

Все собравшиеся участники круглого стола дополнили фактами и сведениями, где была отмечена роль и значение исследователя якутской песни Фёдора Корнилова, композитора Марка Жиркова, воспитавшего целую плеяду талантливых артистов, творчества выпускника ГИТИС Дмитрия Избекова, поставившего первых два якутских сценических танца: «В березовой чаще» и «Олень».

Сёстры Адамовы: Айталина, Саргылана о Екатерине Захаровой

Шёл разговор о последующем творчестве молодых талантов, выпускников Воронежского музыкального училища: Екатерины Захаровой, Анны Егоровой, Дарьи Барашковой, Прасковьи Слепцовой, Анны Степановой, Ивана Скрябина.

Народный артист РС(Я) Александр Бурнашёв

Действительно, любимые певицы хора Марка Жиркова, прошедшие обучение в его школе, стали поистинне известными певцами: Екатерина ЗАХАРОВА и АННА ЕГОРОВА. Их мастерство и профессионализм, дотошное отношение к работе, их доброта и отзывчивость, энтузиазм — запомнились всем, подтвердили многие земляки, приехавшие из Амгинского и Таттинского улусов.

Мастера искусств Якутии с автором материала

Из малой родины легендарной певицы Екатерины Захаровой выступили: Прокопий Бубякин, Дария Захарова, Людмила Николаева, Анжелика Иванова, Наталья Константинова и другие.

Зал чутко реагировал на выступление родных и близких певицы: народной артистки России и РС(Я) Айталины Адамовой и засл. работника культуры РС(Я) Саргыланы Адамовой.

О своей любимой маме Анне Ивановне ЕГОРОВОЙ поделилась засл. врач РФ и РС(Я) Земфира Макаровна КУЗЬМИНА.

Восходящая звезда якутской оперной сцены Екатерина Захарова

Тепло и сердечно о творчестве любимой землячки, певицы, режиссёра, мелодистки, редактора Анны Ивановны ЕГОРОВОЙ с гордостью выступили: Василий Рахлеев, ИзабеллаСивцева, Екатерина Рахлеева, Михаил Гоголев.

О роли и значении артистов прошлых лет, о их вкладе в музыкальную культуру Якутии выступили: Владимир Пестерев, Владимир Индигирский, Ньургуйаана Илларионова, Александр Бурнашев, Марфа Эверстова, Марианна Ефимова и другие.

Верю, что каждый пришедший на эту интересную ностальгическую встречу с музыкально-историческим прошлым, узнал много интересного, загадочного, граничищего чуть ли не с чудом. И когда это случается, испытываешь счастливое удивление и удовлетворение. Пусть будет побольше таких встреч!

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, заслуженный работник культуры РС(Я), музыкальный обозреватель