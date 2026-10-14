Депутат Салатюк предложил решить проблему «белого пятна» между селами

Депутат Иван Салатюк предложил решить проблему «белого пятна» между селами Хатассы и Пригородный

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию территорий и агропромышленного комплекса председатель комиссии Иван Салатюк поднял вопрос о правовом статусе жилой территории по левой стороне Покровского тракта, между селами Хатассы и Пригородный. По словам депутата, жители этого массива годами сталкиваются с трудностями при обращении в органы местного самоуправления, поскольку территория не входит в границы ни одного из двух населенных пунктов.

Речь идет об участке вдоль Покровского тракта примерно с 5-го по 10-й километр. Здесь круглогодично проживают люди, чья повседневная жизнь тесно связана с селом Пригородный: там находятся школа, детский сад и поликлиника, которыми пользуются жители. При этом, как отметил депутат, отсутствие четко определенной административной принадлежности территории создает сложности при решении вопросов местного значения.

«Ко мне обращались жители этой территории. Они живут здесь постоянно, пользуются социальной инфраструктурой Пригородного, дети ходят там в школу и детский сад, но когда возникают вопросы, требующие участия администрации, люди сталкиваются с проблемой: территория не входит в границы села, и не всегда понятно, кто должен заниматься проблемами этих жителей», — отметил Иван Салатюк.

По словам депутата, неопределенность с административными границами затрагивает не только вопросы благоустройства и содержания территории. Жители также обращают внимание на различия в тарифах на коммунальные услуги: соседние территории, относящиеся к сельским населенным пунктам, могут пользоваться сельскими тарифами, тогда как у жителей «белого пятна» такой возможности нет.

Иван Салатюк предложил рассмотреть возможность включения этой территории в границы села Пригородный. По его мнению, это помогло бы определить ответственность за решение вопросов местного значения и обеспечить жителям более понятный порядок взаимодействия с администрацией.