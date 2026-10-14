Математический тест: решите пример 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51

Решите в уме. Это нетрудно.

решите пример 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51

Задание

Решите пример: 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51 = ?

Очень легко! Или нет?

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из повторяющихся чисел и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» цифр и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием и техническим складом ума.

Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

Скрытое умножение. Запись 51(51 + 51) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 51 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 51 * 102 = 5202 , а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую 51 на 5202, получая бессмысленные дроби и тупик. Потеря слагаемых. Из-за фокуса на центральной, самой «страшной» части примера ( 51 : 51(51 + 51) ) мозг часто просто «забывает» про первую или последнюю + 51 , выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:

Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

51 + 51 = 102

Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):

51 + 51 : 51 * 102 + 51

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или «красоты» чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

Сначала идет деление: 51 : 51 = 1

Затем умножение: 1 * 102 = 102

Теперь пример стал элементарным:

51 + 102 + 51

3. Сложение (слева направо):

51 + 102 = 153

153 + 51 = 204

Итоговый правильный ответ: 204

Получилось? Если вы назвали 204 с первого раза, поздравляем: ваш мозг отлично сопротивляется когнитивным ловушкам! Если нет – теперь вы знаете, в чём была хитрость. Поделитесь этим примером с друзьями, чтобы проверить их!

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