Математический тест: решите пример 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51
Задание
Решите пример: 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51 = ?
Очень легко! Или нет?
Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из повторяющихся чисел и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» цифр и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием и техническим складом ума.
Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!
В чём главные ловушки?
Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:
- Скрытое умножение. Запись
51(51 + 51)без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 51 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится
51 * 102 = 5202, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую 51 на 5202, получая бессмысленные дроби и тупик.
- Потеря слагаемых. Из-за фокуса на центральной, самой «страшной» части примера (
51 : 51(51 + 51)) мозг часто просто «забывает» про первую или последнюю
+ 51, выдавая промежуточный результат за окончательный.
Пошаговое решение:
Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».
1. Действия в скобках:
Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.
51 + 51 = 102
- Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):
51 + 51 : 51 * 102 + 51
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или «красоты» чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.
- Сначала идет деление:
51 : 51 = 1
- Затем умножение:
1 * 102 = 102
- Теперь пример стал элементарным:
51 + 102 + 51
3. Сложение (слева направо):
51 + 102 = 153
153 + 51 = 204
Итоговый правильный ответ: 204
Получилось? Если вы назвали 204 с первого раза, поздравляем: ваш мозг отлично сопротивляется когнитивным ловушкам! Если нет – теперь вы знаете, в чём была хитрость. Поделитесь этим примером с друзьями, чтобы проверить их!
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