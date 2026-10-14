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15.10.2026 00:01
чтение: 1 мин
Интересное
#математический тест

Математический тест: решите пример 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51

Решите в уме. Это нетрудно.
решите пример 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51
решите пример 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51

Задание

Решите пример: 51 + 51 : 51(51 + 51) + 51 = ?

Очень легко! Или нет?

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из повторяющихся чисел и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» цифр и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием и техническим складом ума.

Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число!

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

  1. Скрытое умножение. Запись 51(51 + 51) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 51 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 51 * 102 = 5202, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую 51 на 5202, получая бессмысленные дроби и тупик.
  2. Потеря слагаемых. Из-за фокуса на центральной, самой «страшной» части примера (51 : 51(51 + 51)) мозг часто просто «забывает» про первую или последнюю + 51, выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:
Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

  • 51 + 51 = 102
  • Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для ясности):
    51 + 51 : 51 * 102 + 51

2. Умножение и деление (строго слева направо):
Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или «красоты» чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

  • Сначала идет деление: 51 : 51 = 1
  • Затем умножение: 1 * 102 = 102
  • Теперь пример стал элементарным:
    51 + 102 + 51

3. Сложение (слева направо):

  • 51 + 102 = 153
  • 153 + 51 = 204

Итоговый правильный ответ: 204

Получилось? Если вы назвали 204 с первого раза, поздравляем: ваш мозг отлично сопротивляется когнитивным ловушкам! Если нет – теперь вы знаете, в чём была хитрость. Поделитесь этим примером с друзьями, чтобы проверить их!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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