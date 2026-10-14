В ЯГД рассмотрели изменения бюджета города

В Якутской городской Думе рассмотрели изменения бюджета города

14 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетной и налоговой политике. Депутаты рассмотрели вопрос дополнительного финансирования расселения аварийного жилья и изменения в бюджет города на 2026 год.

По данным Департамента жилищных отношений, в первоочередном порядке в Якутске необходимо расселить 132 многоквартирных дома, признанных аварийными из-за угрозы обрушения или по решениям суда. В них находятся 1 685 жилых помещений, где проживают 4 755 человек. Общая потребность в финансировании составляет 9,13 млрд рублей.

Кроме того, имеются 122 индивидуальных судебных решения о переселении, для исполнения которых необходимо ещё 822,46 млн рублей. При отсутствии достаточного финансирования потребность в расселении продолжает расти — примерно на 5% ежемесячно.

В 2026 году из местного бюджета на переселение предусмотрено 270,9 млн рублей. На начало октября расселено 60 жилых помещений общей площадью более 2,2 тыс. кв. метров. Новое жилье или денежное возмещение получили 141 человек.

Также Якутск участвует в республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2025–2028 годы. В рамках программы планируется расселить 484 помещения, в которых проживают 1 282 человека. На сегодня расселено 78 помещений — это 231 человек.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Согласно проекту решения, доходы бюджета на 2026 год составят 32,34 млрд рублей, расходы — 33,67 млрд рублей. Дефицит увеличится на 280,9 млн рублей и составит 1,32 млрд рублей.

Дополнительные средства предлагается направить на частичную оплату приобретенных зданий для двух образовательных учреждений: школы № 19 имени Д. И. Ягодкина и Мархинской школы № 1. На эти цели предусмотрено 280,9 млн рублей.

Также проект предусматривает выделение 34 млн рублей на частичное погашение задолженности по текущему содержанию и ремонту дорог. Источником станет сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов.

Параметры бюджета на 2027–2028 годы остаются без изменений.