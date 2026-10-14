«Ийэкээм»: история песни о матери, которая одна вырастила 12 детей

О своей маме, ее непростой судьбе и о том, как появилась «Ийэкээм», писатель Василий Гоголев рассказал в беседе с ЯСИА

18 октября в Якутии отметят День матери. В преддверии праздника мы решили вспомнить историю одной из самых любимых якутских песен о маме — «Ийэкээм», известной в исполнении Константина Степанова. Мало кто знает, что за ее словами стоит история простой сельской женщины Екатерины Гоголевой, которая одна вырастила двенадцать детей. Ее сын, поэт и писатель Василий Гоголев — Уйулҕан, спустя много лет посвятил матери стихотворение, ставшее известной песней. О своей маме, ее непростой судьбе и о том, как появилась «Ийэкээм», Василий Иннокентьевич рассказал в беседе с ЯСИА.

Мама, которая всегда ждала домой

Василий Гоголев вырос в большой семье. У его родителей было десять родных детей, еще двоих они приняли на воспитание. В 1964 году, когда Василию было всего восемь лет, умер отец. Все заботы о семье легли на плечи матери, работавшей дояркой в колхозе.

Екатерине Васильевне самой с детства пришлось пережить немало трудностей. Она родилась в 1913 году. По рассказу сына, маленькой девочкой оказалась в чужой семье в Верхоянске, где ей приходилось много работать и терпеть жестокое обращение. Позже работала прислугой в зажиточной семье в Усть-Алданском улусе вдали от родной земли.

Но тяжелая жизнь не сделала ее суровой. Василий Иннокентьевич вспоминает маму доброй, деятельной и жизнерадостной женщиной. Она любила музыку, хорошо играла на хомусе, читала стихи и участвовала в сельских концертах.

Особенно теплые воспоминания у него остались о возвращениях домой во время учебы.

«Я был восьмым ребенком в семье. Когда приезжал на каникулы, мама всегда готовила все самое вкусное, угощала меня», — вспоминает писатель.

Со временем Екатерина Васильевна потеряла зрение, но даже тогда старалась не оставлять домашние дела. Сын помогал ей готовить, вести хозяйство, доить корову.

«Мы вместе пекли оладьи. Мама говорила, сколько нужно яиц, сколько муки, а я помогал. Она научила меня всему: и готовить, и работать», — рассказывает Василий Гоголев.

Особенно хорошо он помнит день, когда решил уехать на учебу в Хабаровск. Ему тогда было 25 лет. За плечами уже были педагогическое образование и работа учителем, но хотелось учиться дальше.

Мама удивилась его решению. Она надеялась, что взрослый сын наконец женится, приведет домой невестку, будет рядом. К тому времени Екатерина Васильевна уже ослепла.

Но сына она все-таки отпустила. Провожая его в дальнюю дорогу, попросила не забывать родину и всегда возвращаться домой.

Василий Иннокентьевич сдержал обещание. Во время учебы он приезжал домой на каникулы, а позднее познакомил мать с женой Натальей и маленькой дочерью. Екатерина Васильевна была очень рада.

Как родилась песня «Ийэкээм»

Екатерины Васильевны не стало в 1987 году. Но воспоминания о ней продолжали жить в сердце сына. Спустя 26 лет, в 2013 году, когда исполнилось сто лет со дня ее рождения, Василий Гоголев решил посвятить маме свои произведения.

Сначала он написал повесть о ее непростой судьбе. Вступительное слово к ней подготовила народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. По словам Василия Иннокентьевича, она благословила создание произведения.

В том же году появилось стихотворение «Ийэкээм». В его строках ожили воспоминания детства, материнская забота и те самые слова, с которыми Екатерина Васильевна когда-то провожала сына в дальнюю дорогу.

Но тогда это были еще только стихи. Песней они стали благодаря встрече с музыкантом Романом Степановым — отцом певца Константина Степанова.

В то время Василий Гоголев работал в школе № 35 в Якутске, где преподавал и Роман Степанов. Они трудились в соседних кабинетах. Роман Константинович учил детей музыке, играл на баяне. Однажды поэт показал ему свое стихотворение и предложил попробовать написать мелодию.

«Он прочитал и сказал, что стихи хорошие, в них есть и патриотическое содержание: мать провожает сына в дальнюю дорогу, благословляет его и ждет возвращения домой», — вспоминает Василий Иннокентьевич.

Через некоторое время Роман Степанов написал музыку. Он сам спел новую песню под баян и дал послушать автору стихов. Мелодия Гоголеву понравилась. Оставалось найти исполнителя.

«Мы стали думать, кому предложить песню. И тогда Роман Константинович говорит: «А давайте моему сыну Косте дадим». Я согласился. Потом он записал сына, сделал фонограмму. Послушал я и подумал: «О, здорово получилось!» — рассказывает поэт.

Так «Ийэкээм» появилась в репертуаре молодого Константина Степанова.

Позднее к работе присоединился музыкант и аранжировщик Петр Петров. Запись сделали в его студии. Василий Гоголев попросил добавить в аранжировку флейту — ему хотелось, чтобы песня звучала особенно мягко и душевно.

В 2014 году Константин Степанов представил «Ийэкээм» на республиканской музыкальной премии «Үрдэл». По воспоминаниям автора, исполнение получило высокую оценку, а певец стал лауреатом премии.

Успех песни вдохновил Гоголева на создание видеоклипа. Причем писатель сам участвовал в организации съемок. Для работы пригласили оператора и клипмейкера Тима Третьякова, а роль матери предложили заслуженной артистке Якутии Елизавете Потаповой.

Новое звучание «Песен любви»

Новую жизнь песня «Ийэкээм» получит на предстоящем юбилейном концерте Константина Степанова «Песни любви», посвященном 15-летию творческой деятельности артиста. Впервые известные произведения из его репертуара прозвучат в сопровождении эстрадного оркестра «Якутия». Специально для концерта подготовлены профессиональные оркестровые аранжировки и партитуры.

Василий Гоголев с особым интересом ожидает нового исполнения «Ийэкээм». Писатель, окончивший институт культуры, признается, что всегда любил живую инструментальную музыку. Особенно близко ему звучание скрипки, которое он помнит еще с детства.

«Для поэта очень важно, когда его стихи становятся песней. Сначала «Ийэкээм» звучала под баян, затем появилась эстрадная аранжировка. Теперь она прозвучит в живом оркестровом сопровождении. Звук скрипки очень трогает душу», — отмечает Василий Гоголев.

Концертная программа объединит произведения, посвященные разным проявлениям любви. Одной из центральных композиций станет «Ийэкээм. Отдельный блок будет посвящен молодым влюбленным. В него войдет в том числе «Таптал ырыата», обращенная к романтическим чувствам.

Как отмечают организаторы, песни о любви не теряют своей актуальности со временем. Поэтому концерт рассчитан не только на давних поклонников Константина Степанова, но и на молодую аудиторию, в том числе влюбленные пары.

При этом предстоящий вечер станет не просто новым прочтением известного репертуара, но и площадкой для музыкальных премьер. Константин Степанов представит совершенно новые произведения, которые ранее нигде не исполнялись. Для них также специально написаны оркестровые партитуры. Названия песен организаторы пока не раскрывают, сохраняя интригу до концерта.

Еще одной премьерой станет выступление нового эстрадного оркестра «Якутия» под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Николая Пикутского, который впервые предстанет перед публикой в таком составе. Организатором коллектива является музыкальный продюсерский центр «Восхождение». Таким образом, зрители смогут не только услышать знакомые песни в новом звучании, но и познакомиться с новыми произведениями и музыкальным коллективом.