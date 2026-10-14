История любви на кончиках пуантов: Ожившая классика

Дорогие зрители! 25 октября в 17:00 Якутская балетная школа им. А. и Н. Посельских приглашает вас на второй премьерный показ старинного балета «Два голубя» на музыку Андре Мессаже, в хореографии Луи Меранта. По басне Лафонтена, в переводе И.А. Крылова. Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака на сцене ГТОиБ им. Суорун Омоллоона в сопровождении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Государственной филармонии РС (Я) им. Г.М. Кривошапко. Дирижер — Максим Ноговицын.

«Два голубя» — история о том, как легко потерять свое счастье в погоне за призрачной мечтой и как важно найти дорогу домой.

Спектакль пройдёт в рамках Международного форума «Личность. Творчество. Хореографическое образование: парадигмы культуры в современное время», посвящённого 80-летию со дня рождения Натальи Семеновны Посельской и XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

Билеты на сайте: https://quicktickets.ru/yakutsk-teatr-opery-i-baleta/s387

Зрители с 14-22 лет могут приобрести билеты по «Пушкинской карте». Справки по тел.: +7 (924) 171 75 47; +7 (914) 228 85 55 6 +