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14.10.2026 01:00
чтение: 0 мин
Интересное
#поиск предметов

Найди 15 грибов: Увлекательное путешествие по осеннему лесу!

Проверка наблюдательности
Найди 15 грибов
найди 15 грибов

Найди 15 волшебных грибов

Осенний лес — это не просто красивая картина с животными в уютных шарфиках. Это настоящая сокровищница, где прячутся 15 волшебных грибов! Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие и найти их все?

Правила игры

Ваша задача проста, но требует внимательности: найдите все 15 грибов, спрятанных на этой очаровательной иллюстрации. Грибы бывают разных видов — от классических красных мухоморов до скромных коричневых лесных грибочков.

Подсказки для юных исследователей

Начните с переднего плана — там грибы самые заметные. Обратите внимание на полянку, где гуляют лесные жители.

Не забывайте про фон — некоторые грибы прячутся между деревьями и кустами.

Смотрите внимательно под ноги персонажам — грибы часто растут рядом с ними.

Лесные жители и их грибные находки

На картинке вы встретите:

  • Ежика в зеленой шапочке, который наслаждается горячим напитком
  • Зайца с большим грибом в лапках
  • Медведя с корзинкой, полной лесных даров
  • Лисичку, мирно спящую на полянке
  • Белочек, собирающих желуди в дупле
  • Оленя, любующегося осенним листом

Почему эта игра полезна?

Игра «Найди предметы» развивает:

  • Внимательность и наблюдательность
  • Концентрацию внимания
  • Терпение и усидчивость
  • Визуальное восприятие

Методика «Найди отличия» и «Найди предмет» прямо указывается как эффективный инструмент для определения и развития концентрации, объема и распределения внимания, а также для тренировки зрительного внимания и образной памяти в КиберЛенинке.

Финальный вызов

Сможете ли вы найти все 15 грибов за 5 минут? Или вам понадобится больше времени? Не торопитесь — наслаждайтесь процессом поиска и открывайте для себя новые детали этого чудесного осеннего леса!

Удачи в поисках!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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