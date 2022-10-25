Оперштаб Якутии создает опорные пункты в Владивостоке, Улан-Удэ и Хабаровске

Оперативный штаб республики по поручению главы Якутии Айсена Николаева создает опорные пункты в городах Владивосток, Улан-Удэ и Хабаровск. Для решение этой задачи представители Оперативного штаба в течение недели вылетят в эти города.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Оперштаба по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников от Якутии, задействованных в специальной военной операции Дмитрий Лепчиков.

«Министерством сельского хозяйства Якутии определены местные производители, чья продукция будет включена в состав продуктовых наборов для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях центральных городов страны, — рассказал Лепчиков. — По линии министерства предпринимательства республики для участников специальной военной операции организуется изготовление порядка десяти наименований дополнительной экипировки».

По информации заместителя председателя Оперштаба, сейчас решаются задачи переброски грузов авиатранспортом из Якутска до опорных пунктов и военных госпиталей, в которых проходят лечение мобилизованные граждане и добровольцы из Якутии.

«Также прорабатываются вопросы транспортировки необходимых материалов до местных производителей в Якутии, занятых в производстве обмундирования и снаряжения», — добавил Лепчиков.

Напомним, что решением Оперативного штаба республики был утвержден перечень из 41 наименований дополнительного оснащения и снаряжения для участников специальной военной операции от Якутии.



