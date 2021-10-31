О результатах фитоконтроля завоза из Казахстана

Государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна в г. Якутске с 25 по 30 октября 2021 года проконтролирован ввоз 445 т. подкарантинной продукции из республики Казахстан, в том числе: 345 т. лука репчатого, 40 т. яблок и 60 т. солода ячменного.

Существует определенный Перечень подкарантинной продукции, который подлежит обязательному карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе ЕАЕС и таможенной территории ЕАЭС. В частности, в него входят: орехи, фрукты, овощи, бобовые, зерно, срезанные цветы, семена, а также необработанная древесина, пиломатериалы и даже упаковочная тара (в том случае если она не имеет специальной пропитки от вредителей).

В соответствии с данным документом, продукция растительного происхождения при ввозе российскую Федерацию должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, который подтверждает её безопасность для потребителей. Данный документ оформляется по месту нахождения груза, в нем содержатся сведения, соответствующие транспортным перевозочным документам, а также сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

В отношении всех поступивших партий подкарантинной продукции проведен карантинный фитосанитарный контроль по месту прибытия. При этом нарушений фитосанитарного законодательства не выявлено.