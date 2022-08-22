Новое назначение

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 22 августа 2022 года назначил своим указом ТРУБИНУ Альбину Владимировну первым заместителем министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия), освободив от должности замминистра этого министерства.

Альбина Трубина имеет высшее образование. Окончила в 2002 году Финансово-экономический институт Якутского государственного университета по специальности «экономист», имеет учёную степень кандидата экономических наук.

Свою трудовую деятельность Альбина Трубина начала в 2002 году с должности менеджера Региональной ассоциации предприятий топливно-энергетического комплекса республики.

В 2003-2004 годах работала младшим научным сотрудником Института социальных проблем труда Академии наук Республики Саха (Якутия), с 2004 по 2006 годы – старшим преподавателем кафедры экономики Финансово-экономического института Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, в 2006-2007 годах – экономистом ООО «Копиртехсервис».

С 2007 по 2013 годы Альбина Трубина была старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института региональной экономики Севера, с 2013 по 2019 годы –заместителем заведующего сектором, позже заведующей сектором исследований человеческого потенциала и развития территорий Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия).

С 10 января 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).